Южная Корея и Россия имеют разные мнения о том, что случилось над Японским морем, но кто из них прав? Автор считает, что Россия не могла нарушить воздушное пространство Южной Кореи, у нее просто нет для этого повода. На самом деле корень проблем стоит искать в грубых действиях Южной Кореи: открыть огонь по российским самолетам – это сильно даже для Америки, пишет "Сина".

Министерство обороны России опровергло заявления южнокорейских СМИ о том, что российские военные самолеты дважды вторгались в воздушное пространство Южной Кореи. По заявлениям российского военного ведомства, два корейских боевых самолета пересекли траекторию полета их стратегических бомбардировщиков, создав угрозу безопасности полета. Точки зрения России и Южной Кореи в корне отличаются, но кто же из них прав?

Лично я считаю, что российские самолеты не могли нарушить границы воздушного пространства Южной Кореи. Во-первых, потому, что в последнее время отношения между этими двумя странами складываются неплохо, и у России просто нет повода вторгаться в южнокорейское воздушное пространство. Россия направляет все усилия на развитие экономики, к 2024 году страна хочет войти в пятерку крупнейших экономик мира. С учетом этого, у нее нет никаких оснований провоцировать Южную Корею. Во-вторых, Россия великодушно предложила поставлять в Корею свои полупроводниковые материалы после того, как они перестали поступать туда из Японии из-за введения санкций.

Южная Корея заявляет, что российские самолеты дважды нарушали ее воздушное пространство, после чего по ним был открыт огонь. Такие ответные меры были непрофессиональными и опасными. Сейчас Южная Корея находится в непростой ситуации: США повысили таможенные пошлины на импорт южнокорейской стали и алюминия до 456%, а Япония ввела ограничения на поставки полупроводниковых материалов. Особенно тяжело Корея переживает японские санкции, так как для некоторых полупроводниковых материалов практически невозможно найти замену. США остались безразличными к просьбам о помощи. Советник президента Джон Болтон сейчас совершает визиты в Японию, а затем в Южную Корею, однако прибыл он туда не с целью разрешения торгового конфликта, который, к слову, ему разрешить не под силу. Целью его визита, к удивлению Южной Кореи, стала попытка присоединить эти две страны к "международной коалиции по защите судоходства" в Персидском заливе.

После того как Южная Корея открыла огонь по российским самолетам, Россия сделала ей предупреждение: "Только еще раз попробуй!". На первый раз она простила Корею, не стала портить с ней отношения и вредить ее репутации. Однако если Корея попробует повторить свой поступок, Россия не будет себя сдерживать. Как она может провоцировать Россию? Даже если российские самолеты и нарушили воздушное пространство, необходимо было сперва сделать им предупреждение и сопровождать до тех пор, пока они не покинут границы страны. И только потом, если эти меры оказались бы неэффективными, открыть огонь. Стрелять без предупреждения - это так похоже на стиль США, но в данной ситуации даже они бы себе такого не позволили.

Причиной всех проблем стали грубые действия Южной Кореи. Если это была ее инициатива, то дело можно замять, но если за этим стоят США, то Корее стоит серьезно подумать, к чему может привести роль американского наемника и соперничество с Россией. Даже Америка не осмеливается открыто сталкиваться с Россией, в связи с этим напрашивается вопрос: откуда столько смелости у Южной Кореи? Сейчас нам остается наблюдать за развитием ситуации.

Мао Кайюнь