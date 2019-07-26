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26.07.2019
Интерфакс-АВН

Ожидающий отправки на МКС робот FEDOR хочет в 2024 году подарить цветы первой женщине, высадившейся на Луне

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Андроидный робот FEDOR, полет которого на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на 22 августа, надеется попасть на Луну раньше американской женщины-астронавта.

Ранее о планах отправить экспедицию на Луну сообщала американская администрация. Там отметили, что США намерены ввести в состав экипажа женщину.

"Во время утренних тестов на электро-магнитную совместимость случайно подслушал разговор двух специалистов "Энергии". Мол, американцы хотят отправить в 2024 году на Луну женщину-астронавта. Очень хотелось бы встретить её там с цветами", - написал робот в своём аккаунте в Twitter.

Ранее о планах использовать робота для исследования Луны и дальнего космоса заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он сообщил о прибытии робота на космодром.

"22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения", - написал Рогозин во вторник в Twitter.

В минувшее воскресенье на пресс-конференции на космодроме Байконур глава "Роскосмоса" сообщил, что робот пробудет на станции около 10 дней.

"Он будет на станции порядка полутора недель", - сказал Рогозин.

Он сообщил, что 21 июля посетил монтажно-испытательный корпус космодрома Байконур, где уже стоит корабль "Союз МС-14", на котором полетит робот.

"Мы его назвали Skybot F-850, это его порядковый номер. Он в ближайшие дни будет доставлен на Байконур. Прошли все примерки, динамические испытания, он все это выдержал к радости разработчиков - это фирма с Урала НПО "Андроидная техника", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что подготовку к работе с роботом в режиме аватара прошёл отправившийся в субботу на МКС российский космонавт Александр Скворцов.

"Он прошёл испытания по взаимодействию "человек - машина" в Центре подготовки космонавтов, потом в РКК "Энергия". Придёт время, и мы покажем все эти записи, это очень интересно, потому что это очень сложные навыки для человека, особенно в условиях невесомости, потому что непонятно как там поведёт себя машина", - сказал глава госкорпорации.

Он заявил, что в ходе пребывания на МКС роботом будет управлять Скворцов, затем им будут управлять специалисты с Земли, а в будущем он будет наделён элементами искусственного интеллекта, так как при освоении дальнего космоса напрямую управлять машиной будет нельзя из-за задержки связи.

"В этой связи к началу лунных экспедиций нам нужно будет необходимо отработать уже элементы искусственного интеллекта, чтобы машина была самообучаемой и принимала определённые решения самостоятельно", - сказал Рогозин.

Он отметил, что к эксперименту подходят с осторожностью, "главное чтобы все прошло штатно. По сути, это первый эксперимент на борту станции, это будет акцент в работе Роскосмоса по дальнему космосу".

Первостепенной задачей использования роботов в космосе он назвал проведение опасных для человека работ, в том числе при освоении дальнего космоса.

"Это должна быть умная машина, с учетом того, что в будущем мы планируем, если удастся успешно провести испытания, использовать аналогичные машины для исследования дальних планет и дальнего космоса", - напомнил Рогозин.

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