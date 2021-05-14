Советы по выбору декоративных кустарников для дачи

При облагораживании дачного участка сложнее всего распланировать ландшафтный дизайн так, чтобы было и красиво, и удобно. Деревья это хорошо, но экстерьер не будет смотреться полноценно без каких-либо цветущих декоративных кустарников.

Но как выбрать растения, максимально неприхотливые и красивые одновременно? Вместе с экспертами abekker.by мы изучили самые популярные кустарники декоративные и выделили те, которые с вероятностью 90% успешно приживутся на вашей даче.

Самшит

Это медленно растущий кустарник с очень плотной порослью. Самшит вы часто могли видеть в американских фильмах, где садовники выстригали из него различные фигуры. Это отличное решение для формирования живой изгороди, облагораживания клумб и так далее. Но главное преимущество самшита в том, что это вечнозеленое растение, то есть оно будет украшать участок круглогодично. Опытные огородники рекомендуют высаживать этот декоративный кустарник поздней осенью. Ему потребуется месяц для укоренения, после чего он сможет спокойно перезимовать.

Сирень

Это один из самых популярных декоративных кустарников, повсеместно растущий в садах наших соотечественников. Сирень неприхотлива в уходе и морозоустойчива. Производить высадку растения лучше в период с июля по сентябрь. Перед посадкой поврежденную часть корневой системы обрезают остро заточенным секатором. Обязательно хорошо увлажните почву, чтобы сирень прижилась. Это нужно на начальном этапе, но потом кустарник не нуждается в обильном поливе. По сути, он растет как сорняк, то есть естественной влажности более чем достаточно для развития корневой системы.

Гортензия

Это роскошный цветущий куст, который станет украшением экстерьера любого дачного участка. Особой популярностью пользуется гортензия крупнолистная, которая хорошо смотрится как на клумбе, так и в качестве живой изгороди. Высота большинства сортов гортензии составляет до трех метров. Но главное преимущество в том, что этот декоративный кустарник цветет с весны до поздней осени. В зависимости от сорта, цветы могут быть белыми, голубыми, синими, сиреневыми или розовыми. Рекомендуем высаживать гортензию на солнечной стороне, а на зиму лучше укрывать кустарник во избежание перемерзания. В остальном никаких проблем с выращиванием не будет, так как растение достаточно неприхотливо и не нуждается в обильном поливе.