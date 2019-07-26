Украина в очередной раз отчиталась об успешных стрельбах "Ольхой"

Украина в очередной раз провела испытание ракет для реактивной системы залпового огня "Ольха" с повышенной дальностью поражения, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в четверг, 25 июля.

Тесты проходили на полигоне в Одесской области при участии замглавы СНБО Сергея Кривоноса.

"Стрельбы прошли успешно", — заявил он.

По словам Кривоноса, его ведомство приняло ряд решений по скорейшем обеспечению этими ракетами украинской армии.

"Ольха" полностью создана из украинских комплектующих. По некоторым данным, она использует управляемую ракету калибра 300 мм. Комплекс способен поражать наземные и надводные цели на расстоянии до 170 км. Его главной особенностью стала система управления ракетой, которая позволяет корректировать полет за счет импульсных двигателей.

Украинские военные уверены, что данный ракетный комплекс значительно улучшит обороноспособность страны. Обучение солдат работе с "Ольхой" запланировано на 2019 год. В последний раз "Ольху" повышенной дальности испытывали в конце мая.