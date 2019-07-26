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26.07.2019
Lenta.ru

В Индии F-21 "побил" МиГ-35

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Источник изображения: Фото: Saadia Seher / Xinhua / ZumaPress / Globallookpress.com

Индия может приобрести американские истребители F-21, а не российские МиГ-35, поскольку заинтересована в современных технологиях авионики и эффективных симуляторах, пишет "Свободная пресса".

"Таким образом, давно всем известное отставание России от США в области IT-технологий практически перечеркнуло российскому производителю все другие его достижения", — полагает издание.

В публикации напоминается, что МиГ-35 превосходит F-21 по маневренности, но уступает ему в дальности полета, и отмечает, что использование преимущества в воздушном бое первого самолета, по сравнению со вторым, требует наличия пилотов-уникумов, которые являются "штучным товаром".

"Похоже, этот воздушный бой с Западом мы все же проиграли", — заключают в издании.

В июле китайские компании впервые вошли в рейтинг 100 самых крупных военно-промышленных поставщиков по версии Defense News, обогнав российские предприятия.

В том же месяце глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что проект ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-334 по сравнению с программой Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) был тупиковым, поскольку не позволил бы "сформировать капитал надежных и конкурентных научных и технологических решений".

В феврале американская военно-промышленная компания Lockheed Martin анонсировала модель F-21, которая является ребрендингом истребителя четвертого поколения F-16V Block 70 для Индии.

В том же месяце сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) Индии намерены приобрести у России 21 советский истребитель четвертого поколения МиГ-29, корпуса которых будут использованы для сборки более смертоносного многоцелевого самолета.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
МиГ-29
МиГ-35
СуперДжет-100
Ту-334
Компании
Lockheed-Martin
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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3 комментария
№1
26.07.2019 07:51
Не статья, а винегрет какой-то.
+3
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№2
26.07.2019 12:08
Цитата, q
истребитель четвертого поколения МиГ-29, корпуса которых будут
О да, в перерывах между танцами индусы построят 21 звезду смерти. Замаскированную... И корпуса будут падать вниз стремительным домкратом...
0
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№3
26.07.2019 12:59
Цитата, q
что использование преимущества в воздушном бое первого самолета, по сравнению со вторым
У меня такие индусы на работе есть. Жуть.
0
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