Русское оружие в Бангалоре

Индия остается одним из важнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества

24 февраля 2019 года завершилась12-я международная выставка авиационно-космической промышленности, военной и гражданской авиации Aero India. В течение пяти дней начиная с 20 февраля это важное мероприятие проходило по традиции на военно-воздушной базе Елаханка, расположенной в индийском городе Бангалоре.

Начиная с 1996 года каждые два года под патронажем Министерства обороны и правительства Индии крупнейшее международное мероприятие с успехом проходит в одном из самых быстроразвивающихся городов страны, который является центром высоких технологий и местом расположения множества воинских частей и училищ.

В этом году более 800 компаний авиакосмической промышленности из десятков стран мира были представлены на выставке, продемонстрировав многочисленным специалистам свои лучшие разработки.

Россию на этом престижном авиакосмическом салоне представляли делегации 11 профильных холдингов, стенды которых занимали почти тысячу квадратных метров. Были представлены образцы, макеты и рекламные материалы, посвященные продукции таких отечественных столпов аэрокосмической промышленности, как госкорпорация "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация и "Рособоронэкспорт" (оба входят в "Ростех"), Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", а также целого ряда других оборонных предприятий и организаций нашей страны.

Индия – один из важнейших стратегических партнеров для России. Республика заинтересована в приобретении российских вертолетов, истребителей, боевых надводных кораблей и подводных лодок, ракетных комплексов различного назначения, а также различного оборудования военного и двойного назначения, включая средства связи, обнаружения и целеуказания и пр.

По сообщениям компаний и специализированных СМИ, в ходе работы бангалорской выставки были подписаны пять соглашений, затрагивающих вопрос организации производства в Индии комплектующих для многоцелевых вертолетов Ка-226Т, которые будут собираться на индийских предприятиях.

Особо следует отметить, что договоренности по производству компонентов для сборки вертолетов Ка-226Т, в том числе по таким агрегатам, как фюзеляж, лопасти, радиостанция, шасси и другие, соответствуют национальной программе "Делай в Индии" (Make in India), причем в них определены партнеры с индийской стороны, которые готовы локализовать компоненты для последующей сборки вертолетов Ка-226Т уже на мощностях индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

В дальнейшем число подобных локальных производств в Индии должно вырасти до 15. Процедура, связанная с поиском индийских партнеров, готовых локализовать компоненты, заняла достаточно много времени, об этом сказал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, возглавивший российскую делегацию на выставке Aero India – 2019.

В "Рособоронэкспорте", принимавшем участие во всех предыдущих выставках в Бангалоре, сообщили, что новейшие российские самолеты вызывают постоянный интерес как в Индии, так и во всем мире. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что в 2018 году Россия и Индия подписали рекордные по объему контракты как на поставку техники из РФ, так и на ее производство на территории страны-заказчика, а портфель заказов достиг 10 млрд долл. Глава "Рособоронэкспорта" выразил надежду, что в этом году выставка откроет для России "новые горизонты сотрудничества с индийскими партнерами".

А перспективы у российских разработчиков и производителей авиационной техники военного и двойного назначения, а также вооружения и оборудования для нее на индийском рынке есть, причем весьма серьезные.

В частности, Россия участвует в тендере по поставке для ВВС Индии 110 многоцелевых истребителей, совокупная стоимость которых оценивается примерно в 15-18 млрд долл. От нашей страны выдвинут новейший многофункциональный истребитель МиГ-35. По мнению экспертов, как российских, так и индийских, покупка истребителей МиГ-35 может стать выгодной сделкой для Индии и обойдется ее казне примерно на 20% дешевле, чем аналогичные предложения прямых конкурентов по поставке двухдвигательных истребителей: F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing, "Рафаль" французской Dassault или "Тайфун" европейского консорциума Eurofighter. Еще два претендента предложили однодвигательные истребители: "Грипен E" шведской Saab и F-16 корпорации Lockheed Martin.

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" в ходе презентации истребителя МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситараман в рамках работы выставки Aero India – 2019 подтвердила готовность поставить его Дели на эксклюзивных условиях. Кроме того, Индия направила запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29. Такие машины уже стоят на вооружении ВВС страны, но их количество на сегодня недостаточно для эффективного решения возлагаемых на данный вид ВС задач. Сумма сделки оценивается почти в миллиард долларов, причем помимо собственно самолетов в контракт входит вооружение, сопутствующая техника и обучение персонала.

Почти третью часть отведенной выставочной территории для экспозиции РФ заняли экспонаты Объединенной авиастроительной корпорации – истребители Су-35 и Су-30СМ, гражданские авиалайнеры МС-21, Sukhoi Superjet 100 и Ил-114 300, а также самолеты-амфибии Бе-200.

Кроме этого, одной из самых популярных тем на Aero India – 2019 стали, естественно, беспилотные летательные аппараты различного назначения. Многие компании представили свои разработки, причем на авиасалоне были проведены соревнования технологий и операторов беспилотников, так называемая олимпиада дронов. В настоящее время в связи с наращиванием производства беспилотников различных типов возникла необходимость обсудить возможность разработки международной правовой базы по использованию таких летательных аппаратов. Впрочем, пока она лишь только формируется.

Заметим, что в Индии на самом высоком уровне поднимается вопрос о принятии законов по эксплуатации военных и гражданских беспилотных летательных аппаратов. России в этой области есть что предложить, считает президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Это касается и производства с последующей локализацией в Индии, а также содействия и сотрудничества с точки зрения разработки новых правил по эксплуатации беспилотников.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил иностранным заказчикам зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и другие современные средства противовоздушной обороны. Были проведены медиапрезентации, представлены модели, видеоролики о зенитных ракетных системах и комплексах различного класса. Напомним, что ранее контракты на поставку систем противовоздушной обороны нового поколения С-400 "Триумф" были заключены с Китаем, Турцией и Индией.

Страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1", экспортная версия которого уже стоит, в частности, на вооружении в Сирии и ОАЭ, где хорошо себя зарекомендовала, в том числе и в ходе боевых действий.

"Рособоронэкспорт" также отмечает спрос на системы охраны особо важных объектов, аэродромов, а также средства радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами российского производства.

В целом выставка имела большое значение для продолжения взаимовыгодного военно-технического сотрудничества России и Индии. В то же время необходимо указать и на существенно обостряющуюся конкуренцию в области поставки вооружений, военной и специальной техники на индийский рынок. Все активнее здесь ведут себя не только традиционные партнеры Индии в этой сфере, такие как Израиль и Франция, но и новые игроки, самый активный из которых – Америка. Именно американское оружие в последние годы все чаще вступает в конкуренцию с российским, причем иногда еще и одерживает по тем или иным причинам победу в тяжелой борьбе.