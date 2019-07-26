Правительство рассмотрит вопрос о ратификации соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения
Военнослужащий устанавливает антену мобильной станции спутниковой связи.
Источник изображения: МО РФ
Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ рассмотрит проект федерального закона "О ратификации Соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании", сообщает пресс-служба кабинета министров.
Цель соглашения - повышение надёжности управления вооружёнными силами государств СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.
Соглашением предусматривается сотрудничество в целях создания новых спутниковых систем связи военного назначения, интегрированной системы спутниковой связи военного назначения государств СНГ.
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