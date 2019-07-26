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26.07.2019
Интерфакс-АВН

Правительство рассмотрит вопрос о ратификации соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения

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Военнослужащий устанавливает антену мобильной станции спутниковой связи
Военнослужащий устанавливает антену мобильной станции спутниковой связи.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ рассмотрит проект федерального закона "О ратификации Соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании", сообщает пресс-служба кабинета министров.

Цель соглашения - повышение надёжности управления вооружёнными силами государств СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.

Соглашением предусматривается сотрудничество в целях создания новых спутниковых систем связи военного назначения, интегрированной системы спутниковой связи военного назначения государств СНГ.

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Страны
Россия
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