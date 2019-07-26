Правительство рассмотрит вопрос о ратификации соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ рассмотрит проект федерального закона "О ратификации Соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании", сообщает пресс-служба кабинета министров.

Цель соглашения - повышение надёжности управления вооружёнными силами государств СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.

Соглашением предусматривается сотрудничество в целях создания новых спутниковых систем связи военного назначения, интегрированной системы спутниковой связи военного назначения государств СНГ.