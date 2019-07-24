JF-17 выполняет фигуры пилотажа на двигателе РД-93 из РФ

JF-17 представляет собой легкий истребитель, разработанный в Китае для нужд Пакистана. В качестве силовой установки он получил двигатель российского производства РД-93 – улучшенную версию РД-33, которой оснащался МиГ-29. Именно благодаря этому "мотору" самолет совершает уникальное для боевой авиации упражнение.

Источник изображения: https://www.sohu.com

Почти на каждом авиашоу пакистанские пилоты демонстрируют резкий взлет, достигаемый за счет практически вертикального подъема. В Китае эта фигура пилотажа получила свойственное этой стране поэтическое обозначение "лук выходит из сухой земли".

Как считают некоторые наблюдатели, на недавно завершившемся в Париже авиашоу JF-17 вышел на максимальный угол взлета из наблюдавшихся во время прежних публичных демонстраций. Тогда появилось мнение, что это было достигнуто за счет новой силовой установки китайского производства. Однако, судя по фотографиям, сопло расширялось так же, как у РД-93.

Указанное упражнение требует не только высокой тяги двигателя, но и имеет строгие требования к стабильности работы силовой установки. Тем более, что в случае сбоя летчику угрожает явная гибель. Конечно, это не означает, что другие самолеты не способны выполнить данную фигуру пилотажа. Так, российские "Сухие" сосредоточены на других упражнениях, например, кобре Пугачева и других более сложных действиях. Однако это не умоляет достоинств JF-17 и его российского "мотора", делает вывод китайское Sohu.