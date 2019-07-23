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23.07.2019
Интерфакс-АВН

Индийские космонавты могут прибыть в РФ для подготовки в конце 2019 - 2020 годах

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Нью-Дели. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Индийские космонавты могут прибыть в Россию для подготовки к первому индийскому национальному пилотируемому полету в конце текущего года или в следующем году, сообщил журналистам в Нью-Дели сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы горячо откликнулись на просьбу индийской стороны помочь к 2022 году осуществить запуск индийского космонавта. Подписано соответствующее соглашение, организована работа. Индийская сторона очень довольна и выразила удовлетворение организацией этой работы", - сказал Борисов по итогам встречи с сопредседателем МПК с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Я думаю, что индийские космонавты смогут к нам приехать в ближайшее время, потому что подготовка космонавтов требует очень длительного и серьезного подхода. Я думаю, что это - конец 2019 - 2020 год", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
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