Индийские космонавты могут прибыть в РФ для подготовки в конце 2019 - 2020 годах

Нью-Дели. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Индийские космонавты могут прибыть в Россию для подготовки к первому индийскому национальному пилотируемому полету в конце текущего года или в следующем году, сообщил журналистам в Нью-Дели сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы горячо откликнулись на просьбу индийской стороны помочь к 2022 году осуществить запуск индийского космонавта. Подписано соответствующее соглашение, организована работа. Индийская сторона очень довольна и выразила удовлетворение организацией этой работы", - сказал Борисов по итогам встречи с сопредседателем МПК с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Я думаю, что индийские космонавты смогут к нам приехать в ближайшее время, потому что подготовка космонавтов требует очень длительного и серьезного подхода. Я думаю, что это - конец 2019 - 2020 год", - сказал он.