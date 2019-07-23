"Ответим США на санкции": в Турции готовятся установить С-400
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Боевое дежурство зенитно-ракетных комплексов российского производства С-400 "Триумф" в вооруженных силах Турции начнется в 2020 году, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Из программы американских истребителей F-35 Турцию исключать при этом не стали, добавил он. По словам министра, Анкара готова ответить на санкции со стороны США, но заинтересована в развитии сотрудничества с Вашингтоном.
Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" заступят на боевое дежурство в турецкой армии в начале 2020 года, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал TGRT.
Чавушоглу отметил, что США не стали исключать Турцию из программы новейшего стелс-истребителя F-35 Lightning II. По его словам, президент Дональд Трамп не хочет нарушать данное ранее турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану слово.
"У него [Трампа] есть полномочия отклонять решения конгресса", - отметил министр.
Он также заявил, что если США все же введут "враждебные" санкции против Турции за покупку российских С-400, то Анкара будет готова ответить. Однако при этом турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве и партнерских отношениях с Америкой как партнером по НАТО.
Одновременно с этим генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Москва ведет переговоры с Анкарой по поводу производства компонентов для С-400 на территории Турции, передает ФАН.
В середине июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что покупка у России современных зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" стала важнейшей для страны сделкой.
Он добавил, что ЗРК будут использоваться для обороны рубежей Турции, передает НСН. При этом
Тем не менее, весной Эрдоган заявил, что Россия предоставила более выгодные условия на покупку С-400, чем США для своих комплексов Patriot.
Он подчеркнул, что Турция завершила сделку по приобретению С-400 и продолжает платежи по ней. Эрдоган добавил, что аргументы США относительно покупки российских С-400 являются "неверными".
Российские Вооруженные силы также активно используют С-400. В пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" сообщили о передаче Минобороны РФ очередного полкового комплекса зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". По словам представителя концерна, результаты начальных стрельб показали, что техника работает без замечаний.
Летом 2007 года в городе Электросталь Московской области на боевое дежурство заступил первый дивизион, оснащенный ЗРК С-400. В 2009 году к нему прибавился второй дивизион, составивший вместе с первым 606-й гвардейский зенитный ракетный полк.
С-400 "Триумф" - разработанная в девяностых годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется "Ворчун". Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.
Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРК С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с американскими боевыми системами. Кроме того, США опасаются, что российские военные могут взломать систему безопасности НАТО, запустив вирус в начинку турецких С-400.
В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан между РФ и Китаем. В КНР российский ЗРК назвали лучшим в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400. Армия Индии также купила С-400 у России, заявив, что не боится американских санкций.
Также США пригрозили ввести санкции против Египта за покупку российских военных самолетов. "Страны, заказывающие у России оружие, должны помнить, что смягчить [последствия в виде санкций] будет довольно проблематично", - заявил высокопоставленный чиновник в американской администрации.
Иван Апулеев
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