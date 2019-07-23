"Ответим США на санкции": в Турции готовятся установить С-400

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Боевое дежурство зенитно-ракетных комплексов российского производства С-400 "Триумф" в вооруженных силах Турции начнется в 2020 году, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Из программы американских истребителей F-35 Турцию исключать при этом не стали, добавил он. По словам министра, Анкара готова ответить на санкции со стороны США, но заинтересована в развитии сотрудничества с Вашингтоном.

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" заступят на боевое дежурство в турецкой армии в начале 2020 года, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал TGRT.

"С-400 будут установлены до 2020 года. Это более продвинутые системы в сравнении с американскими комплексами Patriot", - заявил глава турецкого МИД.

Чавушоглу отметил, что США не стали исключать Турцию из программы новейшего стелс-истребителя F-35 Lightning II. По его словам, президент Дональд Трамп не хочет нарушать данное ранее турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану слово.

"У него [Трампа] есть полномочия отклонять решения конгресса", - отметил министр.

Он также заявил, что если США все же введут "враждебные" санкции против Турции за покупку российских С-400, то Анкара будет готова ответить. Однако при этом турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве и партнерских отношениях с Америкой как партнером по НАТО.

Одновременно с этим генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Москва ведет переговоры с Анкарой по поводу производства компонентов для С-400 на территории Турции, передает ФАН.

В середине июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что покупка у России современных зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" стала важнейшей для страны сделкой.

Он добавил, что ЗРК будут использоваться для обороны рубежей Турции, передает НСН. При этом

турецкая сторона готова купить у США комплексы Patriot, чтобы укрепить национальную систему противовоздушной обороны.

Тем не менее, весной Эрдоган заявил, что Россия предоставила более выгодные условия на покупку С-400, чем США для своих комплексов Patriot.

Он подчеркнул, что Турция завершила сделку по приобретению С-400 и продолжает платежи по ней. Эрдоган добавил, что аргументы США относительно покупки российских С-400 являются "неверными".

Российские Вооруженные силы также активно используют С-400. В пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" сообщили о передаче Минобороны РФ очередного полкового комплекса зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". По словам представителя концерна, результаты начальных стрельб показали, что техника работает без замечаний.

Летом 2007 года в городе Электросталь Московской области на боевое дежурство заступил первый дивизион, оснащенный ЗРК С-400. В 2009 году к нему прибавился второй дивизион, составивший вместе с первым 606-й гвардейский зенитный ракетный полк.

С-400 "Триумф" - разработанная в девяностых годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется "Ворчун". Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.

Дальность действия достигает 400 км, а с подключением экстраординарных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРК С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с американскими боевыми системами. Кроме того, США опасаются, что российские военные могут взломать систему безопасности НАТО, запустив вирус в начинку турецких С-400.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан между РФ и Китаем. В КНР российский ЗРК назвали лучшим в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400. Армия Индии также купила С-400 у России, заявив, что не боится американских санкций.

Также США пригрозили ввести санкции против Египта за покупку российских военных самолетов. "Страны, заказывающие у России оружие, должны помнить, что смягчить [последствия в виде санкций] будет довольно проблематично", - заявил высокопоставленный чиновник в американской администрации.

Иван Апулеев