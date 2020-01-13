Новый клиент: Ирак хочет купить у России С-400

Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

Вопрос о покупке у России зенитно-ракетных систем С-400 рассматривает Ирак, сообщают американские СМИ. Такое решение было предложено в парламенте страны из опасений потерять военную поддержку со стороны США. Комментариев от официальных лиц пока нет, но в конце прошлой весны посол Ирака в Москве говорил о готовности Багдада закупить С-400, став следующим после Турции покупателем этого российского оружия.

Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на депутатов иракского парламента.

«Мы должны получить эти С-400, особенно после многочисленных разочарований, когда американцы не давали нам подходящее оружие», - заявил член комитета по безопасности и обороне Карим Алави. Он отметил, что контракты пока не подписаны, но Багдад ведет переговоры с Москвой.

Другой член комитета Абдул Халек Аль-Аззави указал, что парламент уполномочил главу правительства заключать контракты на поставку средств ПВО «у любой подходящей страны на его усмотрение». По словам парламентария, это может быть как Россия, так и другое государство. Иракское минобороны отказалось комментировать эту информацию WSJ, Госдеп и Пентагон также не ответили на запросы.

О намерении правительства Ирака купить у России ЗРС С-400 сообщал еще в середине мая 2019 года посол ближневосточной страны в Москве Хайдар Мансур Хади.

«Иракское правительство приняло решение, оно хочет закупить эти ракеты», - подчеркнул дипломат. Он отметил, что «дорожной карты» по сделке пока что нет.

За пару недель до этого состоялось заседание Российско-Иракской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на котором стороны могли обсуждать возможную сделку.

С-400 «Триумф» - российский ЗРК большой и средней дальности. В ноябре прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на источники, имеющие доступ к данным американской разведки, сообщил, что возможность закупки комплексов обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.

При этом официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт в августе прошлого года предупредила о возможности введения Вашингтоном санкций против стран по всему миру, которые приобретут российские С-400.

Особое негодование американской стороны вызывает закупка этих ЗРК Турцией. Москва еще в декабре 2017 года заключила с Анкарой договор на поставку четырех дивизионов этих комплексов. Это стало крупнейшим контрактом России со страной - членом НАТО. Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона на сумму около $2,5 млрд. Причем 55% из них покрыл российский кредит, пояснил газете «Коммерсант» глава корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Вашингтон выступил резко против такого решения турецкой стороны. Свою позицию он объяснил риском сделки для НАТО. Такое мнение выразил, в частности, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, по словам которого в случае приобретения Анкарой оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона сможет изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

В середине ноября прошлого года стало известно, что Россия обсуждает с Саудовской Аравией условия поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Договор между Москвой и Эр-Риядом был заключен еще в 2017 году. Окончательная договоренность о сделке была достигнута в ходе встречи президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абделем Азиз Аль Саудом.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан между РФ и Китаем. В КНР российский ЗРК назвали лучшим в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

Армия Индии также купила С-400 у России, заявив, что не боится американских санкций.

Российские Вооруженные силы также активно используют С-400. В пресс-службе концерна «Алмаз-Антей» 21 октября 2019 года сообщили о передаче Минобороны РФ очередного полкового комплекса зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». По словам представителя концерна, результаты начальных стрельб показали, что техника работает без замечаний. Летом 2007 года в городе Электросталь Московской области на боевое дежурство заступил первый дивизион, оснащенный ЗРК С-400.

Иван Апулеев