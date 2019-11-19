Турция, Индия, ОАЭ. Какие страны могут купить истребитель Су-57

Россия готова поставить Турции истребители пятого поколения Су-57 либо истребители поколения 4++ Су-35. Более того, Ростех допускает возможность локализации производства некоторых компонентов. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне в Дубае.

По его словам, по Су-35 турецкой стороне сделано конкретное предложение. "Пока они думают. Когда решение примут, мы готовы к продаже, а промышленность готова произвести и Су-57, и Су-35", - передает ТАСС слова Чемезова.

Также он сообщил, что российская сторона предлагала локализовать производство отдельных компонентов экспортной версии Су-57 в тех странах, которые им интересовались. По его словам, речь идет об Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции. Однако не все страны к этому готовы. "Если просто нет таких технологических возможностей в стране, значит просто невозможно это сделать", - отметил Чемезов.

В турецких СМИ уже появлялись сообщения, что Россия и Турция близки к заключению соглашения на поставку Турции 36 истребителей Су-35 и в будущем могут договориться об изготовлении некоторых компонентов для российских самолетов на территории Турции. Однако позже министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг эту информацию, напомнив, что страна является партнером США в проекте по созданию истребителей F-35.

На Dubai Airshow, проходящем в эти дни, Россия представляет экспортный вариант новейшего истребителя пятого поколения Су-57.

На данный момент на международном рынке, по сути, имеется только один истребитель пятого поколения - американский Lockheed Martin F-35 Lightning II. Су-57 должен разрушить монополию США в этом сегменте.

Эксперты считают Су-57 одним из лучших в мире среди самолетов пятого поколения, если не лучшим. Одно из главных достоинств машины - ее сверхманевренность и возможность выполнять полеты на сверхзвуке без форсажа. Кроме того, она изготавливается с применением технологий пониженной радиолокационной заметности. Еще одной "фишкой" Су-57 являются РЛС, размещенные по всему корпусу.

Ранее эксперты говорили о том, что первыми покупателями Су-57Э могут стать Турция, Индия, Китай, Алжир и Мьянма.

Об интересе Турции сообщалось уже не раз. Покупка Анкарой российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая заблокировать продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в день открытия Московского авиасалона лично осмотрел Су-57 и интересовался у Владимира Путина, можно ли купить этот самолет.

Тем не менее США продолжают оказывать давление на Турцию, чередуя "кнут" и "пряник". Вот и на днях американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп предложил Эрдогану торговую сделку аж на 100 миллиардов долларов и урегулирование ситуации с санкциями, которые Вашингтон должен ввести против Анкары за покупку С-400.

Интерес к С-400 в странах Ближнего Востока может подорвать продажи F-35 в этом регионе, отмечают специализированные СМИ. Автор недавней статьи в Defence News напомнил о том, что два года назад на авиасалоне в Дубае едва ли не самой громкой новостью было объявленное намерение властей ОАЭ закупить партию F-35. Но, судя по всему, сделка не состоится. В корпорации Lockheed Martin пояснили, что поставка маловероятна в силу политических, технических и производственных причин, сообщал ТАСС. Помимо Турции С-400 интересуются Саудовская Аравия и Катар, а американцы уже давно высказывали опасения о том, что эта система может собирать разведданные об истребителях F-35, если окажется по соседству.

Актуальным остается вопрос и с возможностью поставок Су-57 в Индию, которая вышла из программы совместной с Москвой разработки экспортной версии Т-50 под названием FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft), однако сохраняет интерес к истребителям пятого поколения. Как ранее заявлял командующий индийских ВВС, Дели рассмотрит вопрос о покупке Су-57 после того, как тот поступит на вооружение российской армии, а Индия увидит новый истребитель "в деле". Напомним, первый серийный самолет должен быть поставлен в ВКС России до конца этого года.

Китай в ближайшие два года также может принять решение о покупке еще одной партии Су-35 либо Су-57. Об этом заявляли ранее представители российской делегации на авиасалоне в Лиме. На вооружении ВВС КНР уже стоят самолеты Chengdu J-20, которые эксплуатируются с 2017 года и в настоящее время производятся серийно. Однако при создании российского истребителя использовались технологии, которых не хватает китайскому аналогу. Речь идет, к примеру, о современных двигателях с управляемым вектором тяги, ракетах большой дальности и системе управляемого противодействия инфракрасным средствам, позволяющей "ослеплять" ракеты противника.

Ренат Закиев