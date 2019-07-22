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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

Генерал ФСБ предложил запретить членам Совфеда, депутатам и губернаторам выезжать за границу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экс-руководитель управления правительственной информации РФ, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в ответ на предложение Госдумы ограничить бывшим сотрудникам ФСБ выезд за границу заявил, что "законопроект требует серьезной доработки - ограничить выезд необходимо также депутатам, губернаторам и членам Совфеда.

"Значительная часть людей, работающих в системе органов безопасности, вообще никаким образом не имеет доступа к тайной информации и никому не интересна. Наши депутаты в известной степени также являются секретоносителями, и вообще, они более привлекательны для провокаций за пределами РФ. Стоит включить в законопроект членов Совфеда и губернаторов, так как они - люди медийные", — заявил "Коммерсанту" Александр Михайлов.

Накануне группа депутатов внесла в нижнюю палату законопроект, содержащий возможность ограничения выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ. 

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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
22.07.2019 07:21
Уважаю Михайлова. Еще бы посоветовал этим принять закон, ограничивающий депутатскую и совфедовскую зарплату размером средней по стране
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