Системы ПВО С-300В4 и ракетные комплексы "Бастион" до конца года усилят группировку войск на Дальнем Востоке

Военнослужащие во время снаряжения боеприпасами РЗСО "Торнадо-Г".

В июне получены партии РСЗО "Торнадо-Г" и танков Т-80БВ

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Войска, дислоцированные на территории дальневосточных регионов России, с начала текущего года получили 400 новых образцов вооружения и военной техники, поставки продолжаются, сообщил в пятницу Восточный военный округ (ВВО).

"Стоит отметить, что до конца текущего года ожидается поставка в войска новых зенитных ракетных систем С-300В4, береговых ракетных комплексов "Бастион", модернизированных комплексов "Бук" и бронетранспортёров БТР-82АМ", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В частности, в июне на вооружение мотострелкового соединения, дислоцированного в Приморье, поступила партия новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г".

"Помимо этого, в несколько танковых подразделений округа, дислоцированных в Приморском крае, поступила партия танков Т-80БВ, которые заменят Т-72Б", - говорится в пресс-релизе.

"Кроме того, военнослужащие округа получили на вооружение переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба"", - информирует штаб ВВО.

По его данным, с "начала текущего года в соединения и воинские части поступило около 400 образцов вооружения и техники".