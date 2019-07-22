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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

Новое вооружение постоянно поступает в армейские части ВВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Группировка вооруженных сил Российской Федерации на Дальнем Востоке с начала 2019 года получила уже более 400 новых образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В июне на вооружение мотострелкового соединения, дислоцированного в Приморском крае, поступила партия новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Танковые подразделения получили танки Т-80БВ на замену старых Т-72Б.

Пехотные соединения получили на вооружение переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба".

В пресс-службе ВВО подчеркнули, что поступающая новая военная техника значительно увеличивает боевой потенциал войск округа. 

Особо отмечается, что до конца 2019 года в войска поступят новые зенитные ракетные системы С-300В4, береговые ракетные комплексы "Бастион", модернизированные комплексы "Бук" и бронетранспортеры БТР-82АМ.

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
БТР-82
БТР-82А
Верба ПЗРК
Град РСЗО
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