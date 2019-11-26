До конца года в соединения и части Сухопутных войск поступит более 2,5 тыс. новых основных образцов ВВСТ

ЦАМТО, 25 ноября. С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники до конца этого года в соединения и части Сухопутных войск поступит более 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Ниже приведен фрагмент интервью О.Салюкова газете "Красная звезда, где говорится об основных направлениях перевооружения Сухопутных войск в 2019 году.

"В танковые и мотострелковые подразделения продолжают поступать современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Ракетному соединению Западного военного округа вручен бригадный комплект современного ракетного комплекса "Искандер".

В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-СМ", обладающие возможностью автоматического наведения на цель; в противотанковые подразделения – противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков в любое время суток и сложных метеорологических условиях.

Для войск ПВО Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные системы и комплексы, которые занимают лидирующие позиции в мире, – это С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

Для подразделений разведки закупаются разведывательные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К".

Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления.

В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов современные образцы вооружения в первоочередном порядке направляются в военные образовательные организации Сухопутных войск.<…>

Продолжается подготовка специалистов на новые образцы вооружения и военной техники. В течение 2019 года подготовлено более 3,5 тыс. таких специалистов.

Всего же в учебных заведениях, воинских частях по военно-учетным специальностям подготовлено свыше 26 тыс. специалистов, в том числе две тысячи военнослужащих по контракту.

В 27 вузах Министерства науки и высшего образования РФ продолжается обучение студентов по программам подготовки сержантов, солдат запаса для Сухопутных войск. На сегодняшний день такую подготовку проходят более 2,5 тыс. студентов".

Полностью интервью главнокомандующего СВ генерала армии Олега Салюкова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".