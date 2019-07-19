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19.07.2019
ЦАМТО

Боевые корабли крупного водоизмещения Северного флота прибыли в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде

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БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: БПК "Североморск"Фото с сайта Минобороны РФ

ЦАМТО, 18 июля. Отряд боевых кораблей СФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомного подводного ракетного крейсера "Смоленск", БПК "Североморск", совершив межфлотский переход из главной базы Северного флота, прибыл в акваторию Финского залива для подготовки и участия в Главном Военно-морском параде.

Парад состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Межфлотский переход с Баренцева в Балтийское море прошел в штатном режиме, технические средства кораблей и подводной лодки функционируют в штатном режиме.

Главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклад начальников профильных органов об условиях швартовки кораблей и подводной лодки, режиму пополнения кораблей необходимыми запасами.

Корабли заняли назначенные районы внешнего рейда Финского залива и ошвартовались на заранее установленные швартовые устройства – "бочки". За время перехода из Баренцева в Балтийское море корабли отработали задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны по маршруту движения, а также провели тренировки по прохождению узкостей (проливов), тренировки по обмену сигналами в дневное и ночное время. В ближайшее время, корабли будут принимать участие в тренировках Главного военно-морского парада в составе кораблей-участников парада на Кронштадтском рейде, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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