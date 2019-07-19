Названы суммы потенциальных потерь Турции и США от расторжения сделки по F-35

Соединенные Штаты озвучили сумму потенциального ущерба Анкары от расторжения контракта по F-35. Информацию об этом сообщила замминистра обороны США по закупкам Элен Лорд.

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Турция может потерять около 9 миллиардов по итогам прекращения сотрудничества с Вашингтоном по программе малозаметного истребителя. Это приведет к сокращению числа рабочих мест в стране, "переживающей экономический кризис".

По словам Лорд Анкара производила до 900 деталей и блоков для истребителя нового поколения. Среди них дисплеи, элементы фюзеляжа самолета – производились на 10 турецких предприятиях.

Лорд отмечает, что турецкие пилоты и инструкторы, обучавшиеся по программе и находящиеся на данный момент в США, должны будут покинуть страну. Также доступа к своим рабочим местам должны лишиться около 20 военных из Турции, работающих в отделе по реализации программы разработки и закупки F-35 Пентагона.

Несмотря на то, что полный выход Анкары из проекта не нанесет большого ущерба самой программе, смена поставщиков и необходимость отладки новых логистических схем потребует от США дополнительных инвестиций в программу. В ходе той же пресс-конференции была названа и сумма, которую, предположительно, потеряет Вашингтон. Предположительно она составит 500-600 млн. долларов.

Турция осуждает решение США

В свою очередь турецкий МИД осудил решение Соединенных Штатов об исключении Анкары из программы по производству малозаметных истребителей нового поколения "односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран".

О решении официально исключить Турцию из программы F-35 Белый дом объявил в среду. Причиной названа покупка Анкарой четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". На данный момент США рассматривают возможность возврата Турции первоначального взноса, сделанного в рамках вступительного взноса в программу.

Отмена участия в программе производства и закупки F-35 является лишь одной из мер, которые США планируют применить к Турции. На данный момент Вашингтон обдумывает варианты наложения на Анкару ряда экономических ограничений, однако окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

НАТО не хочет исключать Турцию

В тоже время, речи об исключении Турции из Североатлантического альянса не идет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, выступая на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (США), что Анкара будет по-прежнему играть важную стратегическую роль в системе ПРО и ПВО НАТО.

Никто из союзников не затрагивал тему возможного исключения Турции вследствие приобретения ею российских систем С-400.

- отметил генсек Североатлантического альянса.