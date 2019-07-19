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19.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Генсек НАТО после поставок Турции С-400 заявил о важности Анкары для альянса

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на ежегодном форуме по безопасности в Колорадо заявил, что Турция остается важным членом Североатлантического альянса, несмотря на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

Столтенберг подчеркнул, что "Турция – важный член НАТО", передает ТАСС.

По его словам, ни одна из стран НАТО не выступала за исключение Турции из альянса в связи с покупкой С-400. "Никто из союзников [по НАТО] не затрагивал эту тему. Мы все понимаем, что зависим друг от друга", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО признал, что у членов альянса "имеются разногласия относительно С-400".

Так, по его словам, "С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса". "Но Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей", – заявил Столтенберг.

Он призвал "свести к минимуму негативные последствия", пока вопрос с С-400 не решен.

"Турция по-прежнему является и будет являться частью интегрированной системы ПВО и ПРО альянса", – заявил Столтенберг.

При этом он напомнил, что у Турции "есть самолеты, есть радиолокационные станции, различные другие возможности, которые очень важны для нашей (входящих в НАТО стран – прим. ВЗГЛЯД) системы ПВО и ПРО".

Генсек НАТО также подчеркнул, что турецкие власти ведут консультации с Францией и Италией относительно возможности приобретения у них европейских систем ПВО.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также "будет иметь пагубные последствия" для взаимодействия Турции с НАТО.

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 в 9 млрд долларов. В Пентагоне также не исключили влияния покупки Анкарой С-400 на членство Турции в НАТО.

В ответ Турция предостерегла США от совершения ошибки, которая нанесет непоправимый вред" стратегическим отношениям между странами из-за исключения республики из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Продукция
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Ан-124
С-400 Триумф
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