Akharin Khabar (Иран): новые разработки российской оборонки раз и навсегда нейтрализуют угрозы НАТО

Агрессивная политика НАТО не оставляет Москве ничего, кроме как продолжать разрабатывать новые системы вооружений для гарантий своей стратегической безопасности, отмечает автор, комментируя введение в России в строй загоризонтной РЛС.

ИА ИРНА - Минобороны РФ сообщило о реализации проекта, который предусматривает осведомленность и возможность контроля Москвы над любыми военными приготовлениями и передвижениями в соседних государствах. В частности, он позволит Москве отследить запуск боевых самолетов и баллистических ракет - ни одна ракета и ни один самолет не смогут подняться в воздух "тайком" от Москвы.

В заявлении, который Минобороны РФ выпустило специально для прессы и российских государственных СМИ, говорится о радарах нового типа, которые будут в состоянии отследить запуск самолетов типа "Стелс" на расстоянии даже до 3 тысяч километров.

Среди важнейших задач новой системы радаров - отслеживание и мониторинг таких целей, как поднявшиеся в воздух бомбардировщики, крылатые ракеты, самолеты, поднявшиеся в воздух с поверхности земли или палубы авианосца, а боевых воздушных машин, размещенных внутри другого носителя.

Как заявили в Минобороны России, система, в частности, предназначена для создания радиолокационного поля вдоль российских государственных границ, с целью фиксирования находящихся в воздухе крылатых ракет.

Данное сообщение появилось незадолго до начала саммита лидеров стран НАТО, на котором предполагалось обсудить разные варианты противодействия "российскому вторжению" и "российской угрозе".

Однако следует подчеркнуть, что Североатлантический альянс переживает, вероятно, свои наихудшие времена, поскольку Дональд Трамп, президент США, государства, являющегося по сути локомотивом НАТО и его политики, не верит в необходимость во что бы то ни стало защищать своих европейских союзников по альянсу. Он гораздо более озабочен другой проблемой - "справедливом" и "пропорциональном" перераспределении расходов и финансирования альянса между Европой и США, которые не желают более нести основное бремя этих расходов.

Кроме того, свое собственное мнение относительно будущего НАТО и концепции его политики имеет и президент Франции Эммануэль Макрон, который полагает, что США в период президентства Дональда Трампа перестали быть надежным союзником Европы. Европа должна проявлять больше бдительности, полагает он, и действовать в направлении создания своих собственных, исключительно "европейских" вооруженных сил. Он уже достаточно давно предложил проект независимой армии для "единой" Европы. А совсем недавно он позволил себе высказывание, вызвавшее недовольство даже своих европейских коллег и партнеров Франции по НАТО, в частности, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, относительно "смерти мозга" Североатлантического альянса.

Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции - также страны-партнера Франции по НАТО, правда, партнера уже не в полном смысле слова, европейского - как и Меркель, резко раскритиковал заявление президента Франции. Эрдоган последнее время проводит довольно своеобразную линию в отношении НАТО: вроде бы не ведет речь о прекращении членства Турции в альянсе, даже хочет продолжать закупать американское вооружение, в частности самолеты F-35. Но при этом он закупил и первую партию и российского вооружения - систем ПВО С-400, желает продолжать приобретать вооружение у России и всячески демонстрирует "несолидарность" с партнерами по НАТО в отношении России.

Однако следует сказать, несомненно, что пока противоречия между НАТО и Россией сильнее, чем разногласия стран НАТО между собой. НАТО - военно-политическая организация, которая со дня своего основания была направлена против России и это направление сохранилось даже после распада СССР, когда, казалось бы, появились основания для начала "других" отношений между Россией и Западом. После распада советского блока отношения России и НАТО действительно не были однозначно враждебными - был момент, когда старые враги даже декларировали сотрудничество по противостояниям новым "вызовам и угрозам" современного мира, в частности, международному терроризму. Однако на поверку сотрудничество оказалось очень непрочным и недолговечным. В настоящий момент противоречия, как кажется, снова становятся с каждым днем все сильнее и приобретают все новые поводы.

Напомним, что НАТО возникла ровно 70 лет назад, в годы, когда Запад не пожелал сохранять союзнические отношения с СССР по итогам Второй мировой войны и начал формировать новый военный блок для "стратегического сдерживания" Советского Союза. Изначально основу блока составили только 12 государств по обе стороны Атлантики: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. В учредительном документе однако не говорилось прямо о необходимости противостоять СССР: было сказано лишь то, что новые союзники будут сообща противодействовать любой агрессии, направленной против них. Но этим дело не закончилось, поскольку довольно скоро НАТО пополнилась и другими государствами и превратилась не только во враждебный Советскому Союзу военно-политический блок, но и стала средством контроля и фактического диктата США над политикой стран Европы. Не закончился этот процесс и после распада СССР, произошедший сразу после "самороспуска" Организации Варшавского договора - блока, некогда созданного также в Европе, но только на востоке ее и тоже для противодействия военной агрессии. Однако НАТО не только не "самораспустилась", но продолжала и продолжает до сих пор пополняться новыми государствами и расширяться все дальше на восток.

В современной России не без оснований полагают, что истинные цели НАТО в данный момент противоречат декларируемым: данный блок продолжает угрожать территориальной целостности и безопасности России.

Лидер России Владимир Путин недавно напомнил, что в свое время, после объединения Западной и Восточной Германии и падения Берлинской стены, лидеры стран НАТО пообещали советскому руководству и лично президенту СССР Михаилу Горбачеву, что данный военный блок не будет территориально и политически расширяться. Однако это было лишь обещанием: Горбачев не обязал тогда Запад подписать соответствующий документ, который бы предусматривал "нерасширение" НАТО, в чем его обвиняют сейчас многие российские политики, причем как сторонники, так и противники нынешнего президента России Владимира Путина.

По сути, расширение блока НАТО на Восток, принятие в него новых государств, в особенности, прибалтийских, является грандиозным обманом, по крайней мере, в глазах России. И Россию мало успокаивают разногласия, которые возникают между союзниками по НАТО в настоящее время. Также мало успокаивает Россию и антиевропейская риторика президента США Дональда Трампа, который делает громкие заявления, однако в силу внутриамериканских политических реалий, не может проводить полностью самостоятельную политику. И потому России не остается ничего, кроме как продолжать ломать голову над созданием новых вооружений, для гарантий своей стратегической безопасности.

Комментарии от читателей

Неизвестный

Россия продолжает зажигать…

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Слова и обещания, которые Запад дал России по поводу "нерасширения" НАТО, сродни обещаниям, которые получил Иран по ядерной сделке.