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19.07.2019
Газета.ru

Основная угроза: Пентагон волнует оружие России

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Источник изображения: gazeta.ru

Врио главы Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием РФ

Новый врио главы Пентагона заявил о необходимости усилить контроль над ядерными боезарядами России, которые он назвал главной угрозой для США. По его словам, соответствующий пункт должен содержаться в новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, и только в этом случае можно обсуждать вопрос о его подписании.



Новый претендент на пост главы Пентагона Марк Эспер, выступая на слушаниях в Сенате, заявил, что США и их союзники по НАТО готовы "эффективно отразить агрессию России". Он подробно перечислил главные, по его мнению, угрозы США. В этот список вошли Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Причем основной претендент на должность главы военного ведомства считает именно "российскую угрозу".

Эспер утверждает, что Вашингтон уже сейчас ведет с Москвой войну в киберпространстве, а российская сторона в ходе "боевых действий" якобы все активнее пытается вести промышленный шпионаж, похищая американские технологии. Врио главы Пентагона также назвал Россию "стратегическим противником" США: он уверен, что противостояние уже идет в арктической зоне, Африке и Латинской Америке.

В рамках этого противостояния Эспер пообещал в случае необходимости оказать долгосрочную военную помощь Украине. При этом он обратил внимание, что у США и их партнеров уже сейчас есть достаточно средств, чтобы противостоять "российской агрессии". Самым эффективным способом сдерживания, по его мнению, является поддержание боеспособности ядерных и обычных сил.

"Координация наших действий с союзниками в Европе и сама расстановка сил позволят эффективно отразить агрессию России",- заявил претендент на пост министра обороны США.

По его словам, Вашингтон готов обсуждать возможность подписания нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) только в случае, если Москва согласится включить в текст документа и отдельный пункт, устанавливающий взаимный контроль над тактическими ядерными боезарядами.

"Продление договора СНВ-3 потенциально может уместиться в новые рамки контроля над вооружениями... Министерство обороны [США] обеспокоено, что новый ДСНВ не включает улучшение и рост арсенала нестратегического ядерного оружия в распоряжении России. Насколько я понимаю, президент [США Дональд Трамп] предписал своей команде по национальной безопасности думать о контроле над вооружениями более широко, и в том, что касается систем вооружения, которые покрывает, и в том, что касается стран, которые он включает. Нужно ограничить стремительно растущий ядерный потенциал Китая. Если меня утвердят, я буду поддерживать этот процесс", - заверил Эспер.

Он заявил, что Россия активно расширяет и модернизирует свой арсенал, в котором находится порядка 2 тыс. тактических боезарядов.

Врио главы Пентагона отметил, что они могут быть размещены на кораблях, подводных лодках, самолетах, использоваться сухопутными войсками или силами ПВО.

МИД РФ в начале месяца анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по стратегической стабильности, который состоится 17-18 июля в Женеве. Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, во встрече с российской стороны будет участвовать замглавы МИД Сергей Рябков, а с американской - заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники из США, представители Соединенных Штатов выразили намерение встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.

Источники также рассказали, что Вашингтон не планирует менять политику по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считает, что прорыва в обсуждении по этому вопросу не будет.

"Официальные лица США не планируют обсуждать и возобновление договора СНВ-3 от 2011 года", - отметили собеседники агентства.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РИА "Новости", что

Россия собирается продолжить переговоры по вопросам стратегической стабильности и не планирует отказываться от них.

Такое заявление он сделал как раз в ходе переговоров МИД России и Госдепа США по поводу стратегических наступательных вооружений и ДРСМД.

Зампред считает, что у американской стороны пока нет позиции по вопросам, которые уже обсудили. "Они только пока прощупывают почву", - добавил Джабаров.

Вместе с тем сенатор выразил надежду, что позиции США и России постепенно сблизятся по вопросам СНВ и ДРСМД, и СНВ-3 будет продлен.


Лидия Мисник

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