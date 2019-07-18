Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег

Вертолет получил внешнюю подвеску для эвакуации

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег. Об этом в интервью ТАСС рассказал летчик-испытатель первого класса АО "Камов" Александр Чередниченко.

"Мы... можем перевозить определенные грузы [на внешней подвеске]. В том числе даже прорабатывается вариант срочной эвакуации людей: например, есть платформа с ранеными, которых нужно доставить на берег. Эта платформа защищена сеткой и спокойно несколько человек можно перебрасывать", - сказал летчик.

Он пояснил, что внизу также устанавливается камера и вид внешней подвески выводится на экран, "что позволяет понимать, где... на тросе находится груз."

Кроме того, от "Аллигатора" "Катран" отличается компоновкой - он получил складывающиеся лопасти, позволяющие уменьшить размер вертолета для размещения на корабле. Также были усилены стойки шасси, изменена система кондиционирования летчика.

Палубная модификация Ка-52 изначально разрабатывалась для оснащения вертолетоносцев типа "Мистраль". Машина предназначена для огневой поддержки десанта и противодесантной обороны, а также патрулирования. Она отличается от базовой укороченным складным крылом, доработанным для размещения тяжелого вооружения, и механизмом складывания лопастей.