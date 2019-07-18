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18.07.2019
ЦАМТО

Компания Boeing начала летные испытания первого P-8A "Посейдон" для ВВС Великобритании

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Источник изображения: Фото: raf.mod.uk

ЦАМТО, 17 июля. Компания Boeing 13 июля приступила к летным испытаниям первого морского патрульного самолета P-8A "Посейдон", предназначенного для ВВС Великобритании (британское обозначение "Посейдон" MRA Mk.1).

Как сообщила пресс-служба ВВС Великобритании, первый полет состоялся на предприятии Boeing в Рентоне недалеко от Сиэтла (шт.Вашингтон). Как предполагается, после проведения летных испытаний британский P-8A будет передан подразделением коммерческих самолетов подразделению Boeing Defense, Space and Security, которое оборудует его специальными системами военного назначения.

Планируется, что первый самолет (б/н ZP801) будет передан ВВС Великобритании на военно-морской базе "Джексонвилл" (шт.Флорида) в октябре 2019 года, а в Великобританию он прибудет в начале весны 2020 года. Самолет получит наименование Pride of Moray.

Первая группа британских технических специалистов и экипажей самолетов уже прошла обучение на P-8A "Посейдон"

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 самолетов P-8A "Посейдон", связанного оборудования и услуг стоимостью до 3,2 млрд. долл.

Закупка P-8 является одним из основных пунктов "Стратегического обзора в области обороны и безопасности" (Strategic Defence and Security Review – SDSR-2015). Новые самолеты станут элементом защиты средств ядерного сдерживания Великобритании, в том числе двух новых авианосцев. Они позволят определять местонахождение и сопровождать подводные лодки противника, обнаруживать надводные корабли и расширят возможности по проведению поисково-спасательных операций на море. Общая стоимость разработки и поставки самолетов, включая обучение личного состава, создание инфраструктуры и обслуживание на базе "Лоссимут" оценивается в 3,7 млрд. фунтов стерлингов.

Начальный контракт на закупку оборудования с длительными сроками изготовления для британских P-8A был подписан с компанией Boeing в августе 2016 года. В январе 2019 года с корпорацией Boeing был заключен очередной контракт на поставку 19 P-8A "Посейдон", который включал заказ на четыре самолета для ВВС Великобритании. На текущий момент размещены заказы на все запланированные к поставке 9 машин.

Второй самолет компания Boeing намерена передать заказчику в начале 2020 года. P-8A с осени 2020 года будут размещаться по мере поступления на авиабазе ВВС Великобритании "Лоссимут" в Шотландии. Как ожидается, все P-8A будут поставлены в Великобританию до конца 2022 года.

Британские производители принимают участие в производстве P-8A. Так, Marshalls поставляет вспомогательные топливные баки, Martin Baker – сиденья экипажа, GE – пилоны для вооружения, GKN Aerospace – стекла кабины.

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