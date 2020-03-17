В Великобританию прибыл второй самолет P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 16 марта. На авиабазе "Кинлосс" 13 марта совершил посадку после перелета из США второй морской патрульный самолет нового поколения P-8A "Посейдон" (британское обозначение "Посейдон" MRA1).

Об этом сообщил британский ресурс Ukdefencejournal.org.uk со ссылкой на ВВС Великобритании.

Самолет ZP802 прибыл в Великобританию примерно через шесть недель после поставки первого из девяти заказанных самолетов P-8A, который совершил посадку на а/б "Кинлосс" 4 февраля.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Великобритании объявило о намерении закупить 9 самолетов P-8A в конце 2015 года. В марте 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 самолетов P-8A "Посейдон", связанного оборудования и услуг стоимостью до 3,2 млрд. долл. Официальный контракт был подписан на Международном авиасалоне в Фарнборо в июле 2016 года.

С компанией Boeing начальный контракт на покупку материалов с длительными сроками изготовления для производства британских P-8A был подписан в августе 2016 года. На текущий момент размещены заказы на все запланированные к поставке машины.

Общая стоимость разработки и поставки самолетов, включая обучение личного состава, создание инфраструктуры и обслуживание на а/б "Лоссимут", оценивается в 3,7 млрд. фунтов стерлингов.

Согласно графику, первые четыре самолета должны быть переданы ВВС Великобритании на авиабазе ВМС США в Джексонвилле (шт.Флорида), оставшиеся пять самолетов "Посейдон" будут доставлены с предприятия Boeing в Сиэтле непосредственно на авиабазу ВВС Великобритании "Лоссимут" в Шотландии.

Церемония передачи ВВС Великобритании первого P-8A "Посейдон", получившего наименование Pride of Moray (Гордость Морей – регион в Шотландии), состоялась на предприятии Boeing в Рентоне (недалеко от Сиэтла, шт.Вашингтон) 29 октября 2019 года.

Первоначально первые прибывшие в Великобританию три P-8 будут применяться с временной базы "Кинлосс", пока в октябре 2020 года не будет завершен ремонт ВПП на основной авиабазе "Лоссимут". На эти цели выделено 75 млн. фунтов стерлингов. Третий самолет должен прибыть в Великобританию к концу октября 2020 года.

Ожидается, что последние четыре самолета "Посейдон" MRA1 выполнят перелет непосредственно на авиабазу "Лоссимут" в 2021 году. Один самолет прибудет к концу июня, два – к концу октября, а последний – к концу года. Полной готовности к боевому применению британские самолеты "Посейдон" должны достичь в 2024 году.

Закупка P-8 является одним из основных пунктов "Стратегического обзора в области обороны и безопасности" (Strategic Defence and Security Review – SDSR-2015). Самолеты "Посейдон" станут элементом защиты средств ядерного сдерживания Великобритании и двух новых авианосцев. Они позволят определять местонахождение и сопровождать подводные лодки противника, обнаруживать надводные корабли и расширят возможности по проведению поисково-спасательных операций на море. Предполагается, что самолеты будут вооружены торпедами Mk.54 и противокорабельными ракетами "Гарпун", а также смогут нести до 129 гидроакустических буев.