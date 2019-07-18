Войти
18.07.2019
Интерфакс-АВН

США и ряд их партнеров призывают все страны отказаться от поставок вооружения Ливии

385
0
0
Солдаты готовятся защищать Триполи, Ливия
Солдаты готовятся защищать Триполи, Ливия.
Источник изображения: © REUTERS, Hani Amara

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Страны-члены ООН должны выполнять свои обязательства в соответствии с принятыми в Совбезе резолюциями и отказаться от поставок вооружения Ливии, говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном во вторник.

"Мы призываем всех членов ООН полностью исполнять свои обязательства по содействию (достижению - ИФ) мира и стабильности Ливией, предотвращению поставок вооружения, вносящих дестабилизацию, а также - гарантировать безопасность нефтяным ресурсам Ливии в соответствии с резолюциями Совбеза ООН", - говорится в заявлении госдепа США.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
США
Компании
ООН
Похожие новости
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
19.05.2016
«Коммерсант»: мировые державы намерены возобновить поставки оружия властям Ливии
26.11.2012
Обама пошел на второй срок
11.03.2011
Можем и без Ливии
08.02.2010
Куда идут миллиарды
03.09.2007
Арсенал для горячих точек. В 2006 году итальянский экспорт вооружений достиг 2 миллиардов евро
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 11:46
  • 2
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 11:46
  • 1
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 10:38
  • 49
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 18.07 10:33
  • 1
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 18.07 10:16
  • 2
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 10:11
  • 103
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 09:54
  • 6
Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД
  • 18.07 09:51
  • 1
Ars Technica (США): с космическим кораблем "Федерация", разработанным в России, не все гладко
  • 18.07 09:47
  • 53
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.07 09:24
  • 1
Ядерная угроза: в НАТО разболтали главную военную тайну
  • 18.07 09:23
  • 2
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 18.07 09:14
  • 1
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
  • 18.07 09:12
  • 1
Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном
  • 18.07 09:05
  • 1
Почему на форуме "Армия-2019" не оказалось сенсаций
  • 18.07 08:16
  • 1
B-2 Spirit отмечает юбилей