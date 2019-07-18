США и ряд их партнеров призывают все страны отказаться от поставок вооружения Ливии

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Страны-члены ООН должны выполнять свои обязательства в соответствии с принятыми в Совбезе резолюциями и отказаться от поставок вооружения Ливии, говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном во вторник.

"Мы призываем всех членов ООН полностью исполнять свои обязательства по содействию (достижению - ИФ) мира и стабильности Ливией, предотвращению поставок вооружения, вносящих дестабилизацию, а также - гарантировать безопасность нефтяным ресурсам Ливии в соответствии с резолюциями Совбеза ООН", - говорится в заявлении госдепа США.