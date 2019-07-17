The New York Times (США): Трамп шлет делегатов на ядерные переговоров с русскими в Женеве и пытается ограничить число китайских боеголовок

Трамп отправляет высокопоставленную делегацию на встречу с российскими коллегами в Женеве. Цель — заключение договора о контроле над вооружениями, который впервые в истории будет касаться арсеналов не только двух крупнейших ядерных держав, но и Китая. Россия выразила заинтересованность. А вот китайцы от этой идеи не в восторге. Да и в США не всех так заботит судьба ДРСМД.

На встречу с российскими коллегами в Женеве на этой неделе президент Трамп отправит высокопоставленную делегацию. Цель - заключение договора о контроле над вооружениями, который впервые в истории будет касаться арсеналов не только двух крупнейших ядерных держав, но и Китая.

Этот замысел Трамп впервые обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в японском городе Осаке в прошлом месяце. Там он сообщил о намерении заключить трехстороннее соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином, сообщили представители американской администрации в понедельник. Россия выразила заинтересованность, чего нельзя сказать о Китае.

Встреча состоится в переломный момент для контроля над вооружениями между Вашингтоном и Москвой. Решение Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (ДРМСД) со ссылкой на его нарушения российской стороной вступает в силу в следующем месяце - несмотря на возражения Путина.

Команда Трампа также дала понять, что возобновлять договор о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ) от 2010 года - он истекает через полтора года - не намерена, несмотря на попытки России сохранить его в силе.

Администрация Трампа считает, что двусторонние российско-американские соглашения о вооружениях времен холодной войны устарели на фоне роста китайской мощи. Однако при этом приверженность Трампа новым соглашениям вызывает вопросы, учтивая общий скепсис его администрации по вопросам контроля над вооружениями.

Пекин давно утверждает, что располагает лишь сравнительно небольшим арсеналом ядерного оружия для сдерживания. Однако в мае Агентство военной разведки подсчитало, что в следующем десятилетии Китай "по всей вероятности, как минимум удвоит ядерный арсенал".

Несмотря на это, на США и Россию по-прежнему приходится свыше 90% мирового ядерного оружия. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, у США насчитывается 6 185 боеголовок, у России - примерно 6 490, а у Китая - порядка 290.

Эти цифры включают в себя как стратегические боеголовки, оговоренные СНВ, так и оружие малой дальности - оно в договор не входит - а также боеголовки, снятые с вооружения в ожидании утилизации.

Американскую делегацию в Женеве возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан (John Sullivan). Кроме того, в ее состав войдет Тим Моррисон (Tim Morrison), которому предстоит занять пост главного советника Трампа по России в Совете национальной безопасности, а также представители Пентагона, Агентства национальной безопасности и других ведомств. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Китай в грядущей встрече участия не примет, и, как сообщают помощники Трампа, еще не решено, созовут ли сразу трехсторонние переговоры или сперва попытаются достичь взаимопонимания с Москвой и лишь затем подключат к делу Пекин.

Китайские чиновники эту идею отвергли наотрез безотносительно формата переговоров, сославшись, помимо прочего, на решение господина Трампа выйти из ДРМСД - его сочли доказательством, что США нельзя доверять.

"Что касается трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, позиция Китая предельно ясна, - заявил в мае представитель МИД Китая Лу Кан. - Никаких предпосылок или основ для трехсторонних переговоров о контроле над вооружениями не существует вообще, и участвовать в них Китай никогда не будет".

По словам американских чиновников, Путин сообщил Трампу в Осаке, что открыт для таких переговоров, но больше заинтересован в возобновлении договора СНВ, который истекает в феврале 2021 года. Джон Болтон (John Bolton), советник Трампа по национальной безопасности, в прошлом месяце назвал продление срока действия договора "неправильным", если не включать в него виды вооружений, которые в настоящее время ничем не ограничены.

Питер Бейкер (Peter Baker)