Дивизионы ОТРК "Искандер-М" провели электронные пуски по командным пунктам, технике и живой силе условного противника в горах Кавказа

Ростов-на-Дону. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" ракетных соединений Южного военного округа, дислоцированные на Северном Кавказе, провели электронные пуски, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Ракетчики уничтожили командные пункты, колонны боевой техники и массовые скопления живой силы условного противника, выявленные в горах. Точные координаты объектов условного противника передали разведывательные подразделения российской военной базы ЮВО в Южной Осетии с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции ракетчиков были развернуты на территории двух общевойсковых полигонов, расположенных на Ставрополье и на Кубани.

В целях организации оперативного управления между командными пунктами ракетных соединений и общевойсковых подразделений устойчивую и непрерывную связь по закрытым каналам в единой системе разведывательно-ударного комплекса обеспечили военные связисты.

Кроме того, для огневого поражения разведанных целей в составе разведывательно-огневых контуров соединений было задействовано более 20 авианаводчиков, а также силы и средства армейской и штурмовой авиации армии ВВС и ПВО ЮВО.

Также боевые стрельбы артиллерии проводились на территории более 30 общевойсковых полигонов ЮВО, в том числе расположенных в Абхазии, Армении и Республике Южная Осетия.