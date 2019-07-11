Не пора ли передать талибам Афганистан – завершились переговоры США и "Талибана"

По итогам седьмого раунда переговоров между представителями США и талибами в Дохе сторонам удалось добиться прогресса по вопросу заключения мирного соглашения. Об этом пишут афганские СМИ, ссылаясь на заявления участников.

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад, принимавший участие в переговорах с талибами, в день отбытия в Китай сообщил о значительном прогрессе в обсуждении условий соглашения.

"Когда с территории Афганистана не будет существовать угрозы для США и когда афганцы не пожелают сохранения американского присутствия, мы покинем Афганистан - в плане военного присутствия, - пообещал дипломат. - Но мы хотим хороших отношений с Афганистаном в будущем. У нас есть надежда, мы настроены оптимистично".

В свою очередь, участник переговоров со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил о подготовленном, но пока не утверждённом проекте мирного соглашения с США. "У нас нет никаких разногласий с американцами, - отметил талибский деятель. - Есть только черновик, который нужно утвердить. После окончательного утверждения мы представим его прессе".