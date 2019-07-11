"Искандеры" провели учения в Калининградской области

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В Калининградской области комплексы "Искандер" в ходе учений "уничтожили" аэродромы и защищённые объекты условного противника, сообщил представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Расчеты ОТРК "Искандер" Балтийского флота в ходе плановой тренировки вышли в позиционные районы. Ракетчики выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника", - заявил Мартов.

По его словам, после этого военнослужащие сменили позиционный район для выхода из-под возможного ответного удара.

"На тренировке командованием соединения из подвижных командных пунктов отрабатываются вопросы скрытого управления подразделениями, кроме этого боевые расчеты ракетчиков действуют в условиях условного радиационного и химического заражения местности, а также отражают нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника", - сказал Мартов.

Он отметил, что всего в учениях задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В 2018 году российские военные официально подтвердили, что на комплексы "Искандер-М" перевооружена ракетная бригада в Калининградской области.