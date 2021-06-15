Военные в Калининградской области проведут учение с комплексами "Искандер-М"

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Развертывание оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и уничтожение командного пункта условного противника отработают российские военные на учении в Калининградской области, сообщили в Минобороны РФ.

В учении, которое пройдёт 16 июня на полигоне "Правдинский", задействуют более 100 военнослужащих и свыше 25 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной ракетной бригады армейского корпуса Балтийского флота РФ, говорится в сообщении.

"Военнослужащие совершат марш в район проведения учения, где отработают нормативы по развертыванию ракетных комплексов, занятию огневых позиций и подготовке к выполнению боевых пусков, а также проведут тренировки по перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. На завершающем этапе расчеты выполнят электронные пуски ракет по целям, имитирующим командный пункт условного противника на удалении до 100 км", - сообщили в военном ведомстве.

О перевооружении с "Точек-У" на современные оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в Калининградской области сообщалось в мае 2018 года.

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.