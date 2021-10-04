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Интерфакс-АВН

Военные провели учения с "Искандерами" под Калининградом

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" отработали уничтожение объектов условного противника на учениях в Калининградской области, сообщил в субботу Балтийский флот (БФ).

"В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, защищённые объекты и командные пункты условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях условного радиационного и химического заражения местности, а также отражали нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

"К участию в учебных мероприятиях было привлечено около 100 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники", - сообщили в БФ.

О перевооружении с "Точек-У" на современные оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в Калининградской области сообщалось в мае 2018 года.

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.

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