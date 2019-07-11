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11.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США

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Солдат армии США ведет огонь из пулемета M249 SAW
Солдат армии США ведет огонь из пулемета M249 SAW.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Украинец Иван Руденко, являющийся военнослужащим армии США, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются американские военные пенсионеры.

Руденко опубликовал на YouTube видео, в котором рассказал, что в США пенсия военным назначается только после 20 лет службы, передает "Царьград".

При этом, например, сержант после 20 лет выслуги получает пенсию в размере около 1 тыс. 918 долларов, что меньше, чем средняя зарплата в США.

По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в Соединенных Штатах в 2019 году составляет 905 долларов в неделю, то есть порядка 3 тыс. 620 долларов в месяц до уплаты налогов.

Также автор ролика рассказал на примере своего знакомого, что армейской пенсии не хватает для поддержания нормального уровня жизни: "Вот майор, служил 22 года, сейчас живет в Бруклине. Его пенсии ему не хватает, получает он чуть больше 2 тыс. долларов. Ипотеку не успел выплатить, дважды был в разводе, платит алименты на ребенка, машина тоже в кредит".

В аккаунте Руденко на YouTube указывается, что он закончил в 2007 году Одесский институт Сухопутных войск, затем год учился в Львовском институте Сухопутных войск. С 2008 года по 2012 год служил офицером в ЗСУ МОУ. В августе 2013 года прилетел в США, в 2017 году "поступил на службу в US Army".

Он также указал, что является патриотом США, любит Украину и Россию, выступает против войны в Донбасе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, с чем сталкиваются американцы, решившие поступить на военную службу.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Украина
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2 комментария
№1
11.07.2019 10:29
Интересный канал, кстати. Несколько месяцев как подписан
0
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№2
11.07.2019 15:23
А почему тогда не приведете пример другого военного пенсионера?!Он сразу сказал кто в разных местах разный уровень трат.Город Нью-Йорк ни хера не дешевый.
Другой же пенсионер имеет свою ферму,дом,мансарду,2 машины,деньги на обучение передал дочери.(смотрите на 3 мин)
Может все же дело в том кто как распоряжается тем что имеет,и своими возможностями?!
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