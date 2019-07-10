ОЗХО, несмотря на возражения, в ноябре рассмотрит идею внесения двух видов "Новичка" в конвенцию о химоружии - британский постпред

Полиция в костюмах химзащиты во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок.

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Государства-участники конвенции о запрещении химоружия в ноябре вновь рассмотрят предложение о внесении в контрольные списки конвенции двух видов вещества "Новичок", заявил во вторник постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон.

"Мы очень расстроены тем, что с момента нашей последней встречи было подано возражение на предложение Канады, Нидерландов и США добавить два семейства нервно-паралитического вещества "Новичок" в списки конвенции (о запрещении химического оружия - ИФ)", - говорится в заявлении Уилсона, опубликованном на сайте британского правительства.

"Предложение теперь будет обсуждаться на ноябрьской конференции государств-участников, и мы призываем все государства-участники поддержать его принятие", - добавил Уилсон.

24-я конференция государств-участников конвенции о запрещении химического оружия, как ожидается, пройдет в Гааге 25-29 ноября 2019 года.

В начале этого года Россия выступила с предложением включить в конвенцию о запрещении химоружия пять семейств химических веществ, однако, по мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список.