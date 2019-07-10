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10.07.2019
ТАСС

Делегация Липецкой области открыла стелу самолету МиГ-21 на авиабазе Хмеймим в Сирии

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Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Делегаты также вручили подарки российским военнослужащим

ТАСС, 9 июля. Делегация Липецкой области посетила российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где открыла стелу самолету МиГ-21 на улице имени липецкого летчика Героя России Олега Пешкова. Врио главы области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и депутат Госдумы РФ от региона Герой России Владимир Богодухов передали военнослужащим подарки, говорится в распространенном сообщении пресс-службы областного правительства.

"Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, глава города Липецка Евгения Уваркина и депутат Госдумы РФ Герой России Владимир Богодухов посетили авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. <...> Игорь Артамонов и делегация липчан приняли участие в открытии стелы самолету Миг-21, который стоял на вооружении 20 стран мира <...> Открытая стела находится на улице имени Героя России Олега Пешкова", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Летчик Липецкого авиацентра Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года, после того как его фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем. Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Летчик похоронен на кладбище Трубного завода в Липецке. Именем погибшего Героя России назван один из самолетов Липецкого авиацентра, а также школы в селе Хрущевка Липецкой области и в самом Липецке, имя Пешкова увековечено на стеле памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов в Липецке, а также в названии аллеи в городском парке.

По данным пресс-службы администрации региона, Артамонов встретился на авиабазе Хмеймим с начальником Липецкого авиацентра, заместителем командующего группировкой войск (сил) по ВКС генерал-лейтенантом Юрием Сушковым.

"После открытия стелы делегация Липецкой области возложила цветы к мемориалу военнослужащим группировки, погибшим при выполнении боевых задач в САР. Игорь Артамонов вместе с Юрием Сушковым и Евгенией Уваркиной посадили дерево в расположенном рядом парке и посетили часовню, построенную военнослужащими. Для военнослужащих авиабазы липецкая делегация привезла подарки, необходимые в быту вещи и технику, которые вручили на концерте липецких артистов", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
МиГ-21
Су-24
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