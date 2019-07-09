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09.07.2019
Lenta.ru

Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100

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Ту-334
Ту-334.
Источник изображения: Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Проект ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-334 по сравнению с программой Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) был тупиковым, сообщил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Если кратко, то у этой машины был тупик развития. То есть мы бы не получили никаких компетенций и международную кооперацию, которая, хотя сегодня нас в каких-то вопросах и ограничивает уже, но по другим причинам и факторам", — заявил министр.

По его словам, хотя "теперь мы не можем без согласования с нашими партнерами поставить Superjet в те страны, куда мы могли бы поставить без всяких проблем и ограничений Ту-334", зато "мы бы не получили бы и тех наработок, которые сейчас имеем".

"Для меня Superjet важен не количеством собираемых самолетов, а сформированным капиталом надежных и конкурентных научных и технологических решений, которые позволили нам двигаться дальше, к МС-21, широкофюзеляжному самолету, с Китаем и так далее", — сказал Мантуров.

В июне стало известно о планах российской корпорации "Иркут" купить у американской компании United Technologies 40 двигателей для 20 самолетов МС-21.

В мае при возгорании Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного "черного крыла" из-за санкций США в отношении предприятий "Ростеха", в частности — "Аэрокомпозита".

Российский ближнемагистральный пассажирский самолет Ту-334 совершил первый полет в феврале 1999 года. Всего было произведено две такие машины. Самолет оснащался парой украинских турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) Д-436Т1. В настоящее время проект Ту-334 свернут.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 впервые полетел в мае 2008 года. В настоящее время произведено около 190 таких самолетов. Доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet 100 оценивается в 80 процентов. В частности, самолет оснащается парой двигателей SaM146, являющимися совместной разработкой российского объединения "Сатурн" и французской компании Snecma.

Ближнесреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") первый полет совершил в мае 2017 года. В настоящее время выпущено четыре единицы МС-21, включая одну — для статических испытаний. В самолете используется множество западных технологий и компонентов. В частности, на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые впоследствии планируется заменить российскими ПД-14.

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Франция
Продукция
SaM-146
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