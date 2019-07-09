Войти
09.07.2019
Военное обозрение

Партия модернизированных АК-74М "Обвес" поступила на вооружение ЦВО

301
0
0

Российские вооруженные силы продолжают получать на вооружение модернизированные автоматы Калашникова АК-74М. Большая партия АК-74М последней модификации поступила в Центральный военный округ. Об этом сообщили в службе ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.

Источник изображения: topwar.ru

По словам временно исполняющего обязанности начальника службы РАВ Михаила Кузина, на вооружение ЦВО в рамках гособоронзаказа поступило 6 тысяч модернизированных автоматов Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм. с комплектом модернизации "Обвес". Новые автоматы имеют регулируемый по длине приклад, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимера. Для установки различного навесного оборудования автоматы оборудованы планкой Пикатинни. Автоматы предназначены для перевооружения общевойсковых и разведывательных подразделений округа.

В округ поступили 6 тыс. автоматов АК-74М калибра 5,45 мм с комплектом модернизации "Обвес". Они оснащены планкой Пикатинни, которая позволяет устанавливать на оружие различное навесное оборудование, входящее в комплект: дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари

- сообщил и.о. начальника РАВ

Отмечается, что на новом оружии сохранены возможности крепления штык-ножа и подствольного гранатомета. Автоматы, которые пойдут на перевооружение подразделений разведки, дополнительно оборудованы приспособлением для бесшумной стрельбы.

Как заявили в ЦВО, данная модернизация АК-74М с применением комплекта "Обвес" позволяет повысить эффективность применения автомата по критерию "частота поражения" в полтора раза на дальности до 300 метров. Модернизированное оружие может применяться в любое время суток и в различных климатических условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
19.04.2019
Новейший автомат АК-12 покажут на параде 9 мая - Ростех
24.12.2018
Поставка 2,5 тыс. АК-12 стала первой массовой закупкой автоматов за 30 лет
31.05.2016
Новый российский автомат для «Ратника»: через тернии в неизвестность
24.12.2013
«Калашников» определил приоритеты
23.11.2012
Концерн «Калашников»
03.05.2012
Самая надежная схема
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию