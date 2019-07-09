Партия модернизированных АК-74М "Обвес" поступила на вооружение ЦВО

Российские вооруженные силы продолжают получать на вооружение модернизированные автоматы Калашникова АК-74М. Большая партия АК-74М последней модификации поступила в Центральный военный округ. Об этом сообщили в службе ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.

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По словам временно исполняющего обязанности начальника службы РАВ Михаила Кузина, на вооружение ЦВО в рамках гособоронзаказа поступило 6 тысяч модернизированных автоматов Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм. с комплектом модернизации "Обвес". Новые автоматы имеют регулируемый по длине приклад, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимера. Для установки различного навесного оборудования автоматы оборудованы планкой Пикатинни. Автоматы предназначены для перевооружения общевойсковых и разведывательных подразделений округа.

В округ поступили 6 тыс. автоматов АК-74М калибра 5,45 мм с комплектом модернизации "Обвес". Они оснащены планкой Пикатинни, которая позволяет устанавливать на оружие различное навесное оборудование, входящее в комплект: дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари

- сообщил и.о. начальника РАВ

Отмечается, что на новом оружии сохранены возможности крепления штык-ножа и подствольного гранатомета. Автоматы, которые пойдут на перевооружение подразделений разведки, дополнительно оборудованы приспособлением для бесшумной стрельбы.

Как заявили в ЦВО, данная модернизация АК-74М с применением комплекта "Обвес" позволяет повысить эффективность применения автомата по критерию "частота поражения" в полтора раза на дальности до 300 метров. Модернизированное оружие может применяться в любое время суток и в различных климатических условиях.