Что скрывает российский военный подводный аппарат, на котором произошел инцидент: он может нарушить американскую систему гидролокации дне моря (Sina, Китай)

Китайское издание, комментируя трагедию на российской секретной подводной лодке, делает вывод, что инцидент, произошедший в территориальных водах России, скорее всего не был связан с действиями против подводной разведки западных стран. Предположительно, подлодка могла заниматься двумя вещами. Какими именно — читайте в материале.

Строительство атомной подводной лодки АС-12 началось во времена СССР. Из-за условий повышенной секретности, а также чтобы скрыть строительство от американской разведки, оно велось тайно. Остальной мир впервые узнал о АС-12 в 2012 году. В данной подлодке установлен атомный двигатель, максимальная развиваемая скорость составляет 30 узлов, и на данный момент она является одной из самых маленьких атомных подводных лодок в мире. В задачи АС-12 входят строительные работы, обслуживание подводных систем связи, гидроакустических систем, поддержку при испытании нового оружия, нарушение систем подводной связи и гидроакустических систем НАТО и западных стран.

2 июля 2019 года пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в российских территориальных водах на одной из подводных лодок произошёл пожар, в результате которого погибли семь членов экипажа. Сообщение было очень кратким, больше никакой информации дано не было.

Чем проще такие сообщение, тем запутаннее обстоят дела. На самом деле речь в сообщении шла о самой секретной подводной лодке ВМФ России - глубоководной атомной подлодке АС-12. ВМФ России публично заявил, что основная функция этой подводной лодки заключается в проведении морских исследований и изучении морского дна. Однако на Западе считают, что эта подводная лодка также может выполнять специальные военные операции.

Подводная лодка АС-12 была разработана в 1980-х в рамках проекта 10831. Первая лодка проекта была спущена на воду в 1988 году. Ее длина составляла 70 метров, ширина 7 метров, водоизмещение под водой 2000 тонн, а экипаж 25 человек. В АС-12 используется атомный двигатель, максимальная скорость 30 узлов, на сегодняшний день она является одной из самых маленьких атомных подводных лодок. Корпус представляет собой уникальную шаровую конструкцию из титанового сплава для увеличения глубины погружения. Говорят, что максимальная глубина погружения АС-12 составляет около 6000 метров. Для повышения подводных эксплуатационных возможностей АС-12 оборудована относительно полной подводной акустической системой, включая гидролокатор бокового обзора, на ней также установлен механический манипулятор для проведения работ на морском дне и сбора подводных образцов.

Согласно первоначальному плану, АС-12 была передана центру глубоководных исследований ВМФ СССР, который считался одним из самых секретных учреждений Советского Союза. В основном он занимался подводными исследованиями и испытаниями, в том числе изучением морской среды, а также составлением топографических карт морского дна. Безопасное выполнение задач на подводной лодке возможно только после детального изучения морского дна. Поскольку земная кора подвергается постоянным изменениям, рельеф морского дна также постоянно меняется и нуждается в постоянном наблюдении для обеспечения подводной навигации и безопасной эксплуатации подводных лодок. Центр глубоководных исследований и подводная лодка АС-12 были за это ответственны. Кроме того, у АС-12 были другие важные задачи, такие как обслуживание подводных систем связи, гидроакустических систем, поддержка при испытании нового оружия, нарушение систем подводной связи и гидроакустических систем НАТО и Западных стран.

Когда началась сборка АС-12, Советский Союз уже был на грани распада, к тому же технологии, используемые на данной лодке очень сложны, и строительные работы часто прерывались. После распада СССР, российская экономика сильно ослабла, ей стало сложно позволить себе такую дорогостоящую подлодку как АС-12, поэтому ее создание приостановилось. В XXI веке, вслед за восстановлением российской экономики, была также возобновлена и работа над данным проектом. Из-за высокой секретности, строительные работы проводились в тайне от американской разведки. Подробностей о подводных и морских исследованиях было мало. В 2010 году, всему миру была предоставлена информация о том, что подлодка была передана в Северный флот России. В качестве носителя для неё был определен атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДР. Согласно информации, сообщенной российской стороной, АС-12 получает прямые приказы от Министерства обороны России по выполнению секретных подводных задач.

Впервые мир узнал о существовании подводной лодки АС-12 в 2012 году, когда российская сторона открыто объявила о морских исследованиях на Северном Полюсе и об оказании помощи в освоении Севера. В этих исследованиях была задействована подводная лодка АС-12. Согласно сообщению российской стороны, она погрузилась на глубину 2-3 тысячи метров для того, чтобы получить образец морского дна. Только тогда всему миру стало известно насколько глубоко способна погружаться эта подлодка.

Так как Россия больше не сообщила никакой информации относительно подлодки АС-12, остается неясно, какие задачи она выполняет. Однако с учетом того, что в своих заявлениях Министерство обороны России лишь вскользь касалось этой темы, можно сделать вывод, что для России это вопрос щепетильный. Инцидент, произошедший в ее территориальных водах, скорее всего также не был связан с действиями против подводной разведки западных стран. Предположительно, подлодка могла заниматься двумя вещами.

Во-первых, скорее всего она проводила подводную топографическую разведку, для обеспечения поддержки атомных подводных лодок нового поколения, которые выполняли подводные боевые задачи. Согласно второй версии, проводились подготовительные работы для запуска сонарного комплекса нового поколения. Ранее сообщалось, что Россия готовится построить подводные гидролокаторы нового поколения для обнаружения новых американских атомных подводных лодок и улучшения возможностей подводной обороны России.