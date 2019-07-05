Расчеты С-400 в Крыму на фоне учений стран НАТО и их союзников в Черном море отработали уничтожение крылатых ракет
Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Крыму провели учение по уничтожению крылатых ракет условного противника системами С-400 "Триумф" и комплексами "Панцирь", сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев.
"Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению воздушных целей", - сказал Рулев.
Он отметил, что в ходе учения военнослужащие обнаружили, сопроводили и уничтожили крылатые ракеты условного противника.
"Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, при этом были заданы различные параметры скорости полета и высоты условных ракет, что усложнило боевым расчетам поражение целей", - сообщил представитель ЧФ.
Он сообщил, что поставленная задача была выполнена успешно.
Накануне сообщалось, что в связи с заходом кораблей НАТО в акваторию Черного моря ВМФ России организовало дежурство самолетом морской авиации и береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Кроме этого ведется радиоэлектронное сопровождение, а непосредственное слежение за кораблями альянса ведут малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".
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