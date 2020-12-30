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Военно-промышленный курьер

Год 2020-й: Минобороны подводит итоги

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Источник изображения: Фото: google.com

Для Российской Федерации расширилась география вызовов, возросла роль военной силы в решении международных проблем

2020 год оказался крайне сложным не только для страны в целом, но и для Вооруженных сил в частности. Это связано со многими проблемами, в том числе с пандемией CОVID-19, постоянными провокационными полетами вблизи наших границ боевой авиации НАТО, отвлечением сил и ресурсов для обеспечения безопасного восстановления мирной жизни и борьбы с остатками бандформирований террористов в Сирии, миротворческой операцией в Нагорном Карабахе. Несмотря на это, армия и флот достойно прошли эти испытания. Каковы их итоги? Об этом говорилось на состоявшейся 21 декабря 2020 года коллегии Министерства обороны РФ.

По словам министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, в 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию главной угрозой, наращивает военный потенциал у границ.

США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. На 15 процентов по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских военных самолетов и кораблей. Наращивается передовое присутствие американского флота в Арктическом регионе.

Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе-сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей – носителей высокоточного оружия.

Зеркальный ответ

Как сказал Шойгу, мы внимательно отслеживали эти учения, принимали зеркальные меры. Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. В РВСН более 95 процентов пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению.

Дальней авиацией успешно решаются задачи воздушного патрулирования. В текущем году осуществлено 50 полетов стратегических ракетоносцев по установленным маршрутам. Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана. Высокая боевая готовность СЯС обеспечивается беспрецедентным уровнем наличия современных ВВТ в стратегических силах, доведенным до 86 процентов. В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы «Ярс». Продолжается перевооружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард». Для них создана современная инфраструктура.

“ Все задачи, определенные на 2020 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13 процентов. Принявший участие в работе коллегии МО РФ президент России Владимир Путин остался удовлетворен проделанной работой ”

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС. В состав ВМФ принят головной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» – «Князь Владимир», вооруженный баллистическими ракетами «Булава» с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны.

В Сухопутные войска поставлено более трех с половиной тысяч новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше полутора тысяч единиц автомобильной техники. Сформированы новая мотострелковая дивизия, ракетная и артиллерийская бригады.

В Воздушно-космических силах созданы 13 воинских частей, в том числе военно-транспортный авиационный полк и зенитный ракетный полк. Поставлено 147 летательных аппаратов, более 150 образцов техники ПВО, включая четыре зенитных ракетных комплекса С-400 и 24 боевые машины «Панцирь-С». В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост». В целях развития аэродромной сети ВС РФ реконструированы взлетно-посадочные полосы на 14 аэродромах.

Увеличились боевые возможности Единой космической системы. В мае текущего года запущен четвертый космический аппарат «Купол», тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС. Реконструированы стартовый комплекс для ракет «Союз-2» и монтажно-испытательный комплекс для ракет-носителей тяжелого класса. Успешно осуществлен испытательный пуск ракеты «Ангара-А5» с массогабаритным макетом космического аппарата.

Военно-морской флот получил две современные подводные лодки, семь надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения. По количеству береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» наша армия вышла в этом году на показатель 74 процента от потребности. В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада. Реконструирован штаб Черноморского флота с глубокой модернизацией систем управления. В Махачкале введены в эксплуатацию объекты военной инфраструктуры Каспийской флотилии, в том числе причальный фронт. В ее основном пункте базирования – Каспийске завершена отсыпка северного и южного молов протяженностью около трех километров.

Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным главнокомандующим в майском указе 2012 года, выполнена. Уровень современных ВВТ в Вооруженных силах составляет 70,1 процента.

Меры экономии

Министерством обороны ведется работа по совершенствованию методов ценообразования. Это позволило исключить необоснованный рост стоимости государственных контрактов в 2018–2020 годах, сохранить в объемах ГПВ 551 миллиард рублей и направить эти средства на переоснащение войск.

Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств на строительство кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолетов. В настоящее время ведется строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны, еще на шесть будут заключены государственные контракты в следующем году. Всего с учетом действующих госконтрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.

По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолета Су-57, количество которых к 2028-м будет доведено до 76 единиц. Спланированные показатели закупок новых образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности оснащения армии и флота до 75,9 процента.

В перспективе предусматривается выйти на заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений. За счет них предприятия ОПК смогут уверенно планировать свою работу на семь лет вперед, закупать необходимые материалы и эффективно вести хозяйственную деятельность.

Фото: mil.ru

В начале следующего года будут заключены долгосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности. Все это свидетельствует, что наши Вооруженные силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира. При этом по затратам на оборону в текущем году Россия переместилась с восьмого на девятое место. А значит, мы не втягиваемся в гонку вооружений.

Увы, сказался и фактор COVID-19. Перевооружение армии и флота осуществлялось в условиях ограничительных мер. Возникла даже угроза невыполнения ГОЗ предприятиями ОПК. В частности, в разгар пандемии 2 миллиона 300 тысяч специалистов находились на самоизоляции. Большинство предприятий прекратили работу. И только вмешательство Верховного главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы, не допустить снижения объемов выпуска оборонной продукции.

А созданная в Министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения ГОЗ. Своевременная корректировка жестких мер самоизоляции позволила не только сохранить темпы исполнения гособоронзаказа, но и выполнить социальные обязательства перед трудовыми коллективами и бюджетной системой.

Реализация контрактов обеспечила поставку более 250 тысяч единиц вооружения и средств поражения к ним. Уровень выполнения заданий ГОЗ составил по закупкам 99,8 процента, по ремонту и модернизации – 99,7. Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95 процентов.

48-й Центральный научно-исследова­тельский институт войск РХБ защиты принял участие в разработке вакцины «Спутник Ви». На базе лечебных учреждений МО РФ проведено ее испытание. Данный институт – единственная в России исследовательская организация, сертифицированная ОЗХО. При этом его экспериментальная база не обновлялась с 1992 года. Но теперь руководством страны поддержано предложение МО РФ о создании в 48-м ЦНИИ современного лабораторно-экспериментального комплекса. Это позволит участвовать в международных расследованиях по направлениям деятельности института, а также создавать перспективные вакцины и лекарственные препараты.

Учения стали масштабнее

Вооруженные силы в условиях пандемии полностью сохранили высокую боеспособность и выполнили все плановые мероприятия. Весомый вклад в подготовку личного состава внесли внезапные комплексные проверки боевой готовности войск, проводимые постоянно в течение семи лет. В этом году их было две, но более масштабные, чем ранее. В результате проверены все военные округа, Северный флот, виды и рода войск Вооруженных сил. За год – свыше восемнадцати с половиной тысяч мероприятий подготовки различного уровня. На пять процентов повысилась интенсивность межвидовой подготовки и на шесть – двусторонних учений.

Главным мероприятием боевой учебы стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». Оно показало высокий уровень подготовки органов военного управления стратегического и оперативного уровней, способность группировок войск надежно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах.

Военно-морским флотом проведено масштабное межвидовое учение «Океанский щит». Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите наших национальных интересов в акваториях трех океанов и девяти морей, включая Северный морской путь. Кораблями и судами ВМФ выполнено 140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана, осуществлено 122 визита и деловых захода в порты 28 иностранных государств.

Успешно проведены международные учения «Славянское братство», «Мост дружбы», «Селенга» и «Дружба». В рамках ОДКБ приняли участие в специальном учении по материально-техническому обеспечению «Эшелон» и в КШУ с миротворческими силами «Нерушимое братство».

Продолжается формирование профессиональной армии. Растет количество конт-

рактников. По численности они сейчас почти в два раза превышают количество призывников. Но этого недостаточно. Плановая поставка новых ВВСТ определяет потребность в контрактниках по ряду специальностей. Уже сегодня дефицит в них составляет шесть процентов от расчетно-необходимой численности. К исходу 2022 года он может вырасти до 14 процентов при отсутствии надлежащего финансирования.

Не забывать социалку

Совместно с руководителями субъектов Российской Федерации продолжено решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей. Вопросы трудоустройства жен и обеспечения детей местами в детских садах решены. За год в дошкольные учреждения приняты более двух тысяч детей.

В текущем году денежное довольствие проиндексировано на три процента, что ниже уровня инфляции. С июля введена денежная надбавка отдельным категориям военнослужащих. Она затронула более 45 тысяч человек, которые в среднем получили ежемесячную прибавку в 23 тысячи рублей. В то же время в течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов. В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году.

В течение года на высоком уровне поддерживались темпы обеспечения военнослужащих жильем, за год его получили более 111 тысяч военнослужащих, в том числе постоянное – около шести тысяч человек. Более 11 тысяч военнослужащих по накопительно-ипотечной системе реализовали свои права на жилье в 2020 году.

От Арктики до Крыма

Министерство обороны продолжает планомерное развитие военной и социальной инфраструктуры в Арктической зоне. За последние два года введено в эксплуатацию свыше 360 зданий и сооружений общей площадью более 413 тысяч квадратных метров. На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты. Всего он насчитывает 334 здания и сооружения.

Взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до трех с половиной километров. Введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка в Тикси для трехсот военнослужащих соединения ПВО.

Продолжены мероприятия и по ликвидации экологического ущерба Арктике. За год собрано 2830 тонн металлолома. Всего с начала данных работ собрано 26 тысяч тонн металлолома, более 20 тысяч тонн вывезено.

Совместно с компаниями «Газпромнефть» и «Роснефть» продолжается строительство шести топливозаправочных комплексов на военных аэродромах. Всего с начала реализации инвестиционных проектов построено 14 ТЗК. Совместно с компанией «НОВАТЭК» котельные переводятся на сжиженный газ. До 2025 года их будет более одной тысячи, что позволит сократить расходы на потребление котельного топлива на 15 процентов.

Подразделениями МТО построены и полгода эксплуатируются 819 километров полевого магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крымского полуострова. Уже подано более шести миллионов кубометров воды. В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно подавать 15 тысяч кубометров воды. С 1 марта следующего года объем ежесуточной подачи воды увеличится еще на 50 тысяч кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры.

Карабах и Сирия

С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договоренностями российским воинским контингентом успешно проводится миротворческая операция на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодня не допущено ни одного серьезного инцидента. Обезврежено более шести тысяч взрывоопасных предметов.

Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира и в Сирии. Совместно с турецкими военнослужащими осуществляется патрулирование по дорожным маршрутам на северо-востоке САР, а также тесное взаимодействие в Идлибской зоне деэскалации. С 25 мая российская военная полиция сопроводила около 35 тысяч автомобилей и более 66 тысяч человек. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели свыше двух с половиной тысяч гуманитарных акций. Обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии ООН. На аэродроме Хмеймим для всех боевых самолетов возведены укрытия.

Новые контракты

На полях международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» субъектами ВТС заключены экспортные контракты на поставку военной продукции инозаказчикам на сумму более 380 миллионов долларов и подписан ряд международных соглашений. Кроме того, заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями ОПК на сумму более одного триллиона 160 миллиардов рублей.

Событием года стало открытие и освящение Главного храма Вооруженных сил и музейного комплекса «Дорога памяти». В нем размещены данные на 34 миллиона участников Великой Отечественной войны. Уникальный комплекс стал центром духовного притяжения военнослужащих и граждан страны. Даже в условиях ограничений его посетили более миллиона человек.

Таким образом, все задачи, определенные на 2020 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13 процентов. Принявший участие в работе коллегии МО РФ президент России Владимир Путин остался удовлетворен проделанной работой.

Задачи-2021

В 2021 году Министерству обороны предстоит, в частности, поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». За счет дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, необходимо выйти на уровень современности стратегических ядерных сил – 88,3 процента.

Предстоит завершить строительство инфраструктуры для комплексов «Ярс» и «Авангард» в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле, а также обустроить в районе поселка Северо-Енисейский испытательный полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолета Ту-160. Принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А» – «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов», оснащенных баллистическими ракетами «Булава», а также четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения.

Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более пятисот современных боевых бронированных машин. Сформировать зенитную ракетную бригаду в Южном военном округе. Поставить в Воздушно-космические силы и морскую авиацию ВМФ более ста новых и модернизированных летательных аппаратов.

Завершить строительство радиолокационной станции высокой заводской готовности в Воркуте и поставить ее на опытное боевое дежурство. Начать работы по строительству РЛС «Яхрома» в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее. Подготовить и провести с вооруженными силами России и Белоруссии совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Таким образом, в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных сил, повышение их качественного состояния.

От редакции

Как сказал министр обороны, с июля 2020 года введена денежная надбавка в 23 тысячи рублей отдельным категориям военнослужащих. В частности, летному и плавсоставу, РВСН, а также офицерам Генерального штаба ВС РФ. С одной стороны, этому можно только порадоваться. Весомая надбавка улучшит их финансовое положение. Но с другой – приказ МО РФ от 17 июля 2020 года № 321 вносит элементы социального неравенства в ряды офицерского состава, который оказался разделен как бы на белую и черную кости. Военная присяга для всех одна и не делит людей в погонах на категории. Ответственность за невыполнение приказа командира в боевых условиях тоже одна. И в этом, к сожалению, просматривается некоторая ущербность принятого решения.


Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года

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