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05.07.2019
Интерфакс-АВН

Пятую часть всех пусков ракет в первом полугодии 2019 года в мире обеспечили двигатели российского "Энергомаша"

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АО «НПО Энергомаш»
АО «НПО Энергомаш ».
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Восемь из 41 пуска ракет-носителей (РН) с начала 2019 года были проведены с российскими жидкостными ракетными двигателями (ЖРД), сообщает "НПО Энергомаш".

По данным предприятия, 30 двигателей семейства РД-107/108 разработки "НПО Энергомаш" и производства ПАО "Кузнецов" успешно отработали в составе шести РН "Союз", также два двигателя "Энергомаша" РД-181 успешно работали в составе американской ракеты Antares. Еще шесть ЖРД РД-276 разработки "НПО Энергомаш" и производства ПАО "Протон-ПМ" успешно вывели ракету "Протон-М".

Таким образом, двигатели "НПО Энергомаш" обеспечили выполнение 19,5% космических пусков в мире (8 из 41) в первом полугодии 2019 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Протон-(К)М
РД-107
Компании
Протон-ПМ
Проекты
Союз РН
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