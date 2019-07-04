Белоруссия пока не хочет в состав России, тем более – в НАТО

Президент заявил национальной элите, что она обнаглела

Александр Лукашенко прокомментировал бурно обсуждаемый в обществе закон об отсрочках от военной службы прямо на торжественном собрании по случаю Дня Независимости и 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Проект документа внесен в национальный парламент как срочный в конце июня и уже рассмотрен. В Интернете была размещена петиция несогласных, которая в считанные часы набрала тысячи голосов.

Согласно законопроекту, отсрочка от прохождения воинской службы по призыву будет предоставляться только один раз для получения среднего специального, профессионально-технического или высшего образования первой ступени на очной форме. Иными словами, молодой человек, закончивший школу и выбравший колледж, не сможет перейти в университет. По окончании колледжа придется отслужить. Точно так же получивший в вузе степень бакалавра, должен будет сначала отдать воинский долг, а уже потом поступать в магистратуру. Один раз будет предоставляться отсрочка и гражданам, получающим высшее образование за границей. Исключение делается только для студентов, направленных в зарубежные вузы по государственным программам республиканскими органами власти.

В обосновании к проекту разработчики указывают на большое число освобождений от призыва. Они насчитали 76 категорий граждан. Это, утверждают эксперты, рекорд на постсоветском пространстве. Противники предлагаемого к принятию документа говорят о том, что "нельзя забривать всех подряд, только чтобы прикрыть несовершенство системы".

Александр Лукашенко признался, что читает все, что обсуждают "в такой мусорке, как Интернет". По словам главы государства, даже несмотря на то, что в Белоруссии с 21 по 30 июня проходили II Европейские игры крупное международное событие, "никто не снимал с президента обязанность следить за тем, что происходит в стране".

“От призыва освобождены 76 категорий граждан. Это рекорд на постсоветском пространстве”

Александр Григорьевич Лукашенко, Андрей Алексеевич Равков"В последнее время заметил несколько тем, которые бурно обсуждаются. И они, конечно же, касаются, прежде всего, вас. Не крестьян, не рабочих, не врачей, учителей, нашей интеллигенции, которые трудятся каждый день. Нас – элиты, которая управляет государством. Развернулась бурная полемика. Как будем служить в армии? Читай – как будем защищать свою землю, свое Отечество? Ах, депутаты плохие. Бедный Равков, министр обороны, его уже истоптали вдоль и поперек – не то предложил на рассмотрение парламента, а те чего-то там приняли, и завтра будет катастрофа…".

Александр Лукашенко призвал участников дискуссии вокруг закона "Об отсрочках" успокоиться, так как "президент не поставил подписи ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе".

"Этот вопрос действительно дебатируется: что будем делать с армией? Главное – как будем защищать свое Отечество? И те, кто там пописывает в Интернете, я их вижу за этими строчками, – это те, кто прежде всего радели за суверенитет и независимость. И я вас предупреждал, всех вас, и 10 и 15 лет тому назад: суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи. Они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении. Наше общество на ура восприняло: будем суверенны и независимы. Особенно те, которые сегодня там пописывают. И когда встал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: нет, надо общество разделить на части, на классы какие-то. Одни – рабочие и крестьяне, как обычно, у кого в общем-то власти нет, будут защищать нас, мы им дадим ружье, и пусть там помирают... А мы, конечно, за границей и еще где-то будем получать образование и выбирать, где нам жить и работать, но защищать, воевать не будем".

Лукашенко признался, что изучает альтернативные принятию внесенного закона варианты, но не видит разумных предложений. "Знаете, можно не защищать свою страну. Можно обратиться в НАТО – Североатлантический блок – и попросить их. Если сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в Интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я – нет! Есть другой вариант. Он нам ближе. Мы недавно в таком варианте существовали. Братская, родная нам Россия. Можем вступить в состав России, попросить ее, чтобы нас защищали.

Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно, там дети – сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу. Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя. И те, кто пописывает, так и размышляют. Только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут поступить никуда... Вы хотите, чтобы было так? Я – нет. После меня – пожалуйста", – признался Александр Лукашенко.

"Мы всегда говорили (и я это прошел сполна, имею право говорить): Родину, Отечество должны защищать все. Все! Особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени – на женщин начали перекладывать и эту проблему. Мало того, что в спорте две трети медалей завоевывают женщины, одну треть – мужики. И еще оправдываются. В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны защищать Родину, свою семью и свою женщину!"

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер",