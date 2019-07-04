"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"

№3

Цитата, штурм сообщ. №1

Да лучше бы разработали боевой модуль с 152 мм пушкой повышенной дальности + 30 мм автомат для борьбы с пехотой...

Цитата, leonbor12 сообщ. №2

Вроде как она тоже супер новейшая, специально разработанная для Т-14...

30мм там не будет , но вот 152мм вроде как уже даже создана , правда износоустойчивость не сильно там , ресурс емнип 600 выстрелов .а ведутся работы по ее установке на Армату , но ставить не будут по политическим причинам , а они только в том что если у нас пойдет 152мм пушка то страны НАТО сразу начнут работы по улучшению брони текущей техники и разработку новой что бы противостоять 2А83 .а пока у нас ее типа нет , то и работ нет . и легче потом в случае войны поставить на модульную Армату готовую новую башню , чем как НАТО придется создавать новый танк поскольку работ по этому направлению у них нет (хотя ведутся разработки по легкой маневренной технике , но против нее 152мм избыточны , там даже 105мм за глаза).такое уже было с пушкой для европейских танков , как только анонсировала Армату у них пошли работы по 130мм и 140мм пушке (правда 140мм емнип у китайцев . немцы 130мм с френчами создавать хотят). но поскольку пошел вал новостей о том что Армата слишком дорогая и ее будет мало , финансирование на нее подрезали , и работы идут чисто номинально.если будет официально заявлено что Армат будет много и что там будет 152мм , то НАТО сразу начнут создавать новый танк .а оно нам надо ?тут хрен поймешь , 2А82 создавалась для Арматы и Т-90АМ , модификация для Арматы это 2А82-1М , и эта модификация уже давно есть , так что хз о какой модели идет речь в статье и что там улучшено .мне вот интересно что там за ракета такая что с калибром 125мм пробивает 1200м брони .