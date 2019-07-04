"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 "Армата". Об этом сообщает "Уралвагонзавод" на своем сайте.
"Составная часть опытно-конструкторской работы "Армата", модернизация 125-миллиметровой пушки 2А82-1М", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что боевые возможности "Арматы" почти в два раза превышают характеристики танков предыдущих моделей.
Отмечается, что танк Т-14 применяет управляемые ракеты "из ствола", обеспечивая бронепробиваемость в 1200 мм. Кроме того, танк Т-14 имеет необитаемое боевое отделение, ранее для него была разработана 125-миллиметровая гладкоствольная пушка повышенной точности.
"Армата" — тяжелая гусеничная унифицированная платформа. На ее основе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и другие бронемашины. Это принципиально новая российская разработка, не имеющая аналогов в мире.
Ранее, 30 июня, сообщалось, что Россия не планирует в ближайшее время продавать зарубежным странам новейшие разработки в области военной техники.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
ранее для него была разработана 125-миллиметровая гладкоствольная пушка повышенной точности.
Да лучше бы разработали боевой модуль с 152 мм пушкой повышенной дальности + 30 мм автомат для борьбы с пехотой...
Да лучше бы разработали боевой модуль с 152 мм пушкой повышенной дальности + 30 мм автомат для борьбы с пехотой...
Для борьбы с пехотой лучше бы подошел автоматический гранатомет. Имхо
Что-то мне кажется странным то, что танк еще даже не запустили в серию, а уже возникла необходимость срочно модернизировать пушку!? Вроде как она тоже супер новейшая, специально разработанная для Т-14...
Что-то тут не складывается.
Да лучше бы разработали боевой модуль с 152 мм пушкой повышенной дальности + 30 мм автомат для борьбы с пехотой...
30мм там не будет , но вот 152мм вроде как уже даже создана , правда износоустойчивость не сильно там , ресурс емнип 600 выстрелов .
а ведутся работы по ее установке на Армату , но ставить не будут по политическим причинам , а они только в том что если у нас пойдет 152мм пушка то страны НАТО сразу начнут работы по улучшению брони текущей техники и разработку новой что бы противостоять 2А83 .
а пока у нас ее типа нет , то и работ нет . и легче потом в случае войны поставить на модульную Армату готовую новую башню , чем как НАТО придется создавать новый танк поскольку работ по этому направлению у них нет (хотя ведутся разработки по легкой маневренной технике , но против нее 152мм избыточны , там даже 105мм за глаза).
такое уже было с пушкой для европейских танков , как только анонсировала Армату у них пошли работы по 130мм и 140мм пушке (правда 140мм емнип у китайцев . немцы 130мм с френчами создавать хотят). но поскольку пошел вал новостей о том что Армата слишком дорогая и ее будет мало , финансирование на нее подрезали , и работы идут чисто номинально.
если будет официально заявлено что Армат будет много и что там будет 152мм , то НАТО сразу начнут создавать новый танк .
а оно нам надо ?
Вроде как она тоже супер новейшая, специально разработанная для Т-14...
тут хрен поймешь , 2А82 создавалась для Арматы и Т-90АМ , модификация для Арматы это 2А82-1М , и эта модификация уже давно есть , так что хз о какой модели идет речь в статье и что там улучшено .
мне вот интересно что там за ракета такая что с калибром 125мм пробивает 1200м брони .
легче потом в случае войны поставить на модульную Армату готовую новую башню , ч
В этом деле все не так просто. Пушка большего калибра имеет, как правило больший откат, соответственно требуется башня большего размера, сильнее отдача, требуется большая прочность погона, боеприпасы большего размера, уменьшается боекомплект, нарушается баланс танка, изменяется баллистика, требуются другие прицелы, доработка ПО баллистического вычислителя и тд. Все не просто и поэтому прежде чем решиться на такое, надо хорошенько взвесит как плюсы, так и минусы.
Пока в пушке большего калибра просто нет необходимости, т.к. на поле боя пока для нее почти нет целей. Но тут как бы не оказаться в позиции аналогичной с ЗИС-2 в 40-м году. Надо думать несколько на перспективу.
В этом деле все не так просто. Пушка большего калибра имеет, как правило больший откат, соответственно требуется башня большего размера, сильнее отдача, требуется большая прочность погона, боеприпасы большего размера, уменьшается боекомплект, нарушается баланс танка, изменяется баллистика, требуются другие прицелы, доработка ПО баллистического вычислителя и тд. Все не просто и поэтому прежде чем решиться на такое, надо хорошенько взвесит как плюсы, так и минусы.
Пока в пушке большего калибра просто нет необходимости, т.к. на поле боя пока для нее почти нет целей. Но тут как бы не оказаться в позиции аналогичной с ЗИС-2 в 40-м году. Надо думать несколько на перспективу.
а как думаете . все то что Вы описали не входит в состав
и легче потом в случае войны поставить на модульную Армату готовую новую башню
?
ЗЫ коменты закончились , отвечу завтра .