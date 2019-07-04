На Западе вспомнили "главный недостаток" С-400

Россия традиционно отстает от Запада в самолетостроении, но опережает его в военном ракетостроении. Об этом заявил Deutsche Welle Ричард Коннолли из Бирмингемского университета (Великобритания).

Таким образом эксперт объяснил популярность российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в мире. "С-400 стоит примерно в два раза меньше американской системы Patriot", — говорит Коннолли.

По мнению российского военного эксперта Александра Гольца, покупка С-400 "Триумф" Турцией объясняется политическими мотивами, в частности, желанием Анкары быть независимой от Вашингтона.

Другой специалист, опрошенный изданием, Симон Везман из Стокгольмского института исследования проблем мира (Швеция), полагает, что С-400 "Триумф", в отличие от MIM-104 Patriot, "никогда не испытывалась в условиях серьезной войны".

В июне в инфографике РИА Новости, посвященной ЗРС, отмечалось, что С-400 "Триумф" способна поражать девять типов целей, семь из которых являются американскими.

В апреле немецкое издание Stern назвало С-400 "Триумф" "кошмаром для НАТО".

Ранее в том же месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва может поставить Анкаре С-400 "Триумф" до июля.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.

Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.