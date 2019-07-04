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04.07.2019
Lenta.ru

В России нашли углеволокно для гиперзвуковых "Авангардов"

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Источник изображения: Кадр: rusvesna. su1945 / YouTube

Россия не испытывает проблем с поставками углеволокна для производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард", сообщил "Интерфаксу" российский военный эксперт, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Проблем нет. Мы давно работаем с углеволокном, уже не один десяток лет", — сказал специалист. По его словам, России "60 ракет будет достаточно". "Пускай они не беспокоятся за нас", — отметил он.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили ТАСС, что производство и поставка оружия "идут в соответствии с графиком, без сбоев".

Ранее в июле американский телеканал CNBC со ссылкой на американскую разведку сообщил, что из-за высокой стоимости разработки углеволокна Россия в состоянии произвести не более 60 гиперзвуковых блоков ракетного комплекса.

В феврале генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что выпуск первых серийных российских ближне-среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 из-за остановки поставок американцами композитных материалов перенесен на конец 2020 года. Тогда же по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение "Авангард".

Последние зачетные летные испытания оружия состоялись в декабре прошлого года. Тогда, согласно данным Минобороны России, гиперзвуковой крылатый планирующий блок "Авангарда" достиг скорости 27 чисел Маха. В октябре того же года CNBC сообщил, что Россия не может найти источник для производства компонентов из углеродного волокна для "Авангардов".

Об "Авангарде" рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, "он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию", а "крылатый блок при этом надежно управляется".

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