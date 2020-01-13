Baltnews (Латвия): непревзойденная мощь. Какое оружие России потрясло мир в 2019 году

В 2019 году Россия показала миру свои новейшие системы вооружений, которые заставили изрядно понервничать США и многие страны Запада. О главных оружейных новинках рассказывает Baltnews.

Россия продолжает модернизировать уже существующие и создавать новые системы вооружений. Baltnews решил собрать главные оружейные новинки 2019 года, которые заставят возможного врага задуматься, а стоит ли вообще связываться с Москвой.

"Кинжал"

Осенью 2019 года Россия провела испытания крылатой гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в экстремальных условиях Арктики. Это оружие сразу привлекло к себе внимание США. Оно является ключом к российскому контролю над арктическим регионом, пишет издание Military Watch.

"Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" развивает скорость в 10 чисел Маха и поражает цель - корабль - с отклонением точки цели всего в один метр. Американцы даже мечтать не могут, что у них такое оружие будет", - заявлял Baltnews военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Данными гиперзвуковыми ракетами сегодня уже оснащены истребители МиГ-31К, которые несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

Главным преимуществом гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" является его скорость - ракеты способны лететь со скоростью 12 тысяч 240 км/ч, совершать маневры и поражать заданные цели всего спустя несколько секунд после старта.

Журнал Military Watch подчеркивает, что сегодня эти гиперзвуковые ракеты считаются одним из самых грозных видов тактического вооружения в мире. Ракету считают идеальным "убийцей авианосцев" из-за ее продвинутых противокорабельных возможностей. Кроме того, компактный вариант "Кинжала" предполагается разместить на российских истребителях Су-57.

"Циркон"

Осенью 2019 года стало известно, что корвет "Гремящий" намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость в 9 Махов и обладать дальностью полета более тысячи километров. Ею будут вооружены надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся.

Эта система вооружений будет установлена и на подлодки "Хаски", где в каждой пусковой установке "Циркона" будет размещено по 40-48 ракет, включая крылатые ракеты "Калибр".

Контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров отметил, что корабли ВМФ России смогут выпустить сразу около 40 гиперзвуковых ракет "Циркон" по центрам принятия решений ВС США, которые будут гарантированно поражены за пять минут. За это время американские военные смогут только обнаружить летящие к цели ракеты, но не перехватить их. "Такая гиперзвуковая система, как "Циркон", практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет", - подчеркнул Хмыров.

Отметим, что ранее глава стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что наибольшую опасность для Америки представляют новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты России.

"Авангард"

Россия в 2019 году продемонстрировала новейший ракетный комплекс "Авангард". По словам эксперта службы исследований конгресса США Эми Вулф, у США нет возможности защититься не только от новейшего российского сверхзвукового комплекса "Авангард", но и от межконтинентальных баллистических ракет.

"В декабре [2018 года], когда Россия испытывала "Авангард" [… ] я была дома и смотрела новости. И там были очень расстроены: "Боже мой, они испытали эту ракету, и мы не можем от нее защититься!". Но мы не можем защититься и от обычных быстролетящих баллистических ракет России или Китая", - заявила она, выступая в центре Карнеги в Вашингтоне.

Первый испытательный пуск ракеты прошел в декабре 2018 года. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, "Авангард" практически невозможно сбить. "Сбить аппарат практически невозможно, потому что очень сложно рассчитать встречный курс и очень сложно стрелять ему вдогонку. Для того, чтобы его догнать, скорость должна быть в полтора раза выше - 30 чисел Маха - и таких аппаратов у американцев нет", - отметил эксперт.

Леонков добавил, что у США отсутствуют техника, летающая со скоростью 20 чисел Маха, а разрабатываемая Вашингтоном гиперзвуковая ракета способна развивать скорость только в 5 чисел Маха.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин приоткрыл завесу тайны и рассказал об одной из особенностей "Авангарда". По словам российского лидера, аналоги системы "Авангард" у других государств если и появятся, то только через несколько лет.

При этом ракета данного комплекса выдерживает нагрев в три тысячи градусов по Цельсию. Он отметил, что при активации ракета разогревается до температуры всего в два раза меньшей, чем температура солнца.

Именно благодаря использованию особых материалов ракеты выдерживают такой температурный режим, не плавятся во время полета и способны принимать сигналы с пульта управления.

С-500 "Прометей"

В прошлом году Россия объявила о том, что во второй половине 2020 года начнется серийный выпуск новейшей российской зенитной ракетной системы С-500.

По словам главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, в течение пяти лет Москва не будет экспортировать новейшие системы, поскольку "в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт".

Новейшие системы ПРО и ПВО С-500 "Прометей" предназначены для борьбы с боеголовками баллистических ракет средней дальности. Перехват этим комплексом угрожает ракетам с дальностью пуска до 3 тысяч 500 км. В системе был применен принцип разрешения задач по поражению баллистических ракет и аэродинамических целей.

По некоторым данным, [комплекс] С-500 способен сбивать гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты, практически все виды беспилотников, гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью в пять раз выше скорости звука, и даже уничтожать цели в ближнем космосе.

Кроме того, новейшее российское оружие будет интегрировано в единую сеть с другими системами ПВО, такими как комплекс С-400.

Су-57

В прошлом году Россия на авиасалоне МАКС-2019 продемонстрировала новейший истребитель пятого поколения Су-57. Он имеет ряд преимуществ над американскими F-22 и F-35, благодаря которым самолет избежит удара противника.

Самолет оснащен силовыми агрегатами со всеракурсным поворотом вектора тяги, что "позволяет машине изящным маневром выйти из-под удара", в то время как двигатели американского F-22 имеют лишь вертикальный вектор тяги сопла, подчеркнул военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Кроме того, истребитель оснащен радиолокаторами с активной фазированной антенной решеткой, которые позволяют видеть как воздушное, так и наземное пространство на многие сотни километров. Такого радара нет ни на одном многофункциональном истребителе пятого поколения - ни на F-22, ни на F-35, ни на J-20.

Другими преимуществами истребителя пятого поколения являются чрезвычайная маневренность и более современное управление. Ранее Владимир Путин заявлял, что Су-57 - лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям. "Су-57, или ПАК ФА - так мы его называли - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет", - сказал Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

Как отметил военный журналист Алексей Леонков в интервью изданию "Звезда", Су-57 существенно превосходит по техническим характеристикам американский F-35 Lightning II. По мнению эксперта, в случае гипотетической встречи самолетов в небе Су-57 раньше обнаружит F-35, поскольку российский истребитель обладает технологией пониженной радиолокационной заметности.