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03.07.2019
ЦАМТО

В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

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Ка-52 ВВС Египта
Ка-52 ВВС Египта.
Источник изображения: Hammer Head

ЦАМТО, 2 июля. "Рособронэкспорт" совместно с холдингом "Вертолеты России" продолжают поставку Вооруженным силам Египта разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

По информации Scramble Magazine, на аэродроме во Владивостоке зафиксирована погрузка на борт военно-транспортного самолета Ан-124 очередного вертолета Ка-52 (с.н. 6630) в цветах ВВС Египта.

Согласно сообщению в Twitter Рустама Богаудинова, на рампе также было замечено еще несколько Ка-52, готовых к загрузке на борт Ан-124.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Египта заключили с АО "Рособронэкспорт" контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2015 году. Египет стал первым зарубежным покупателей данной машины.

Первый вертолет Ка-52 в пустынной камуфляжной окраске был замечен на предприятии ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина" в июне 2017 года.

В 2017 году генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что по плану до конца 2017 года в Египет будут поставлены 15 ед. Ка-52.

Первые три Ка-52 были переданы ВС Египта в середине 2017 года и использовались для подготовки пилотов. Судя по полученным в августе 2018 года спутниковым снимкам международного аэропорта Катамея (район Каира), на тот момент на вооружение ВС Египта поступили не менее 12 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" российского производства.

Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

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Страны
Египет
Россия
Продукция
Ан-124
Ка-52
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Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
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5 комментариев
№1
Скрыто, низкий рейтинг.
№2
03.07.2019 16:22
Цитата, ID: 19486 сообщ. №1
А в ТТХ посмотреть лень?
Если мы влепим обоим стингер в хвост и оторвём хвостовую балку, то Апач гарантированно потеряет рулевой винт со всеми сопутствующими последствиями, тогда как Ка-52 сможет вернуться на базу не превратившись в юлу. По пилотажу Апач гарантированно проигрывает.
Смотрим на то сколько вооружения может нести Апач на крыльях (4 пилона), и сколько может нести Ка-52 (до 6 пилонов + Иглы В на концах).
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№3
03.07.2019 20:27
Цитата, Makc сообщ. №2
Если мы влепим обоим стингер в хвост и оторвём хвостовую балку
Стингер летит в двигатель, а не в хвостовую балку или рулевой винт. Или что-то поменялось?
Забронирован Апач наверное получше. И транспортировать на ТВД его можно не только на Ан-124 или С-5. Боекомплект пушки 1200 снарядов против 460 у Ка-52.
Цитата, Makc сообщ. №2
Смотрим на то сколько вооружения может нести Апач на крыльях (4 пилона)
Пилоны - это не вооружение. 4х4=16 Hellfire против 2х6=12 Вихрь. Посмотрели. И что?
0
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№4
03.07.2019 20:53
Цитата, Сергей Волков сообщ. №1
как аналитики говорят о его каком-то превосходстве?
Разве были публикации о превосходстве Ка-52 над Апачем?
0
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№5
03.07.2019 21:21
Цитата, BorSch сообщ. №3
Забронирован Апач наверное получше.
Наверное или точно?
Цитата, BorSch сообщ. №3
4х4=16 Hellfire против 2х6=12 Вихрь. Посмотрели. И что?
Посмотрел

24 ПТУР Вихрь если надо,ну или 16 Гермес в будущем.

А еще на Ка-52 катапульта,а что на Апач?
По броне ,судя по двери самая крутая у Ми-28

Апач

Ка-52
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