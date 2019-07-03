В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
ЦАМТО, 2 июля. "Рособронэкспорт" совместно с холдингом "Вертолеты России" продолжают поставку Вооруженным силам Египта разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".
По информации Scramble Magazine, на аэродроме во Владивостоке зафиксирована погрузка на борт военно-транспортного самолета Ан-124 очередного вертолета Ка-52 (с.н. 6630) в цветах ВВС Египта.
Согласно сообщению в Twitter Рустама Богаудинова, на рампе также было замечено еще несколько Ка-52, готовых к загрузке на борт Ан-124.
Как ранее сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Египта заключили с АО "Рособронэкспорт" контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2015 году. Египет стал первым зарубежным покупателей данной машины.
Первый вертолет Ка-52 в пустынной камуфляжной окраске был замечен на предприятии ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина" в июне 2017 года.
В 2017 году генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что по плану до конца 2017 года в Египет будут поставлены 15 ед. Ка-52.
Первые три Ка-52 были переданы ВС Египта в середине 2017 года и использовались для подготовки пилотов. Судя по полученным в августе 2018 года спутниковым снимкам международного аэропорта Катамея (район Каира), на тот момент на вооружение ВС Египта поступили не менее 12 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" российского производства.
Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.
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Если мы влепим обоим стингер в хвост и оторвём хвостовую балку, то Апач гарантированно потеряет рулевой винт со всеми сопутствующими последствиями, тогда как Ка-52 сможет вернуться на базу не превратившись в юлу. По пилотажу Апач гарантированно проигрывает.
Смотрим на то сколько вооружения может нести Апач на крыльях (4 пилона), и сколько может нести Ка-52 (до 6 пилонов + Иглы В на концах).
Если мы влепим обоим стингер в хвост и оторвём хвостовую балкуСтингер летит в двигатель, а не в хвостовую балку или рулевой винт. Или что-то поменялось?
Забронирован Апач наверное получше. И транспортировать на ТВД его можно не только на Ан-124 или С-5. Боекомплект пушки 1200 снарядов против 460 у Ка-52.
Смотрим на то сколько вооружения может нести Апач на крыльях (4 пилона)Пилоны - это не вооружение. 4х4=16 Hellfire против 2х6=12 Вихрь. Посмотрели. И что?
как аналитики говорят о его каком-то превосходстве?Разве были публикации о превосходстве Ка-52 над Апачем?
Забронирован Апач наверное получше.Наверное или точно?
4х4=16 Hellfire против 2х6=12 Вихрь. Посмотрели. И что?Посмотрел
24 ПТУР Вихрь если надо,ну или 16 Гермес в будущем.
А еще на Ка-52 катапульта,а что на Апач?
По броне ,судя по двери самая крутая у Ми-28
Апач
Ка-52