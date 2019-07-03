В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

ЦАМТО, 2 июля. "Рособронэкспорт" совместно с холдингом "Вертолеты России" продолжают поставку Вооруженным силам Египта разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

По информации Scramble Magazine, на аэродроме во Владивостоке зафиксирована погрузка на борт военно-транспортного самолета Ан-124 очередного вертолета Ка-52 (с.н. 6630) в цветах ВВС Египта.

Согласно сообщению в Twitter Рустама Богаудинова, на рампе также было замечено еще несколько Ка-52, готовых к загрузке на борт Ан-124.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Египта заключили с АО "Рособронэкспорт" контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2015 году. Египет стал первым зарубежным покупателей данной машины.

Первый вертолет Ка-52 в пустынной камуфляжной окраске был замечен на предприятии ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина" в июне 2017 года.

В 2017 году генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что по плану до конца 2017 года в Египет будут поставлены 15 ед. Ка-52.

Первые три Ка-52 были переданы ВС Египта в середине 2017 года и использовались для подготовки пилотов. Судя по полученным в августе 2018 года спутниковым снимкам международного аэропорта Катамея (район Каира), на тот момент на вооружение ВС Египта поступили не менее 12 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" российского производства.

Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.