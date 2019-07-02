ЗРК "Сосна" при модернизации получит новые шасси и ракеты с самонаведением

Новый вариант комплекса на базе БМП-3 был показан на "Армии-2019"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" производства холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) в ходе дальнейшей модернизации получит новые типы ракет с самонаведением и новые шасси. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор ЗРК Владимир Уклеев.

"У нас были большие наработки по ракетам с самонаведением. Мы в этом плане работаем, головки делаем, но пока в инициативном порядке. Далее - установка на другие носители. То есть варианты модернизации - это новые шасси и новые типы ракет", - сказал Уклеев, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии комплекса.

Сейчас наведение ракет осуществляется комбинированной системой управления: на стартовом участке при помощи радиокомандной системы, а после вывода ракеты на линию визирования (линия, соединяющая пусковое устройство и цель) - лазерным лучом. Новые ракеты оснастят головками самонаведения, то есть они будут осуществлять полет к цели полностью самостоятельно.

Новый вариант ЗРК "Сосна" на базе БМП-3, который был показан на "Армии-2019", позволяет уже возить часть боекомплекта с собой и перезаряжать машину силами экипажа, без привлечения транспортно-заряжающей машины.

"Здесь [на БМП-3] грузоподъемность 6 т, можно боекомплект второй уложить в боевую машину на место десанта, это увеличит грузоподъемность всего на полтонны, но зато не нужна транспортно-заряжающая машина, сам экипаж в течение восьми-девяти минут эти выстрелы может зарядить", - сказал конструктор.

По его словам, на первом этапе в войсках будут сформированы смешанные соединения, вооруженные ЗРК "Сосна" и ЗРК "Стрела-10М3", которые они призваны заменить. "Предполагается создание смешанных батарей, с увеличением числа новых машин", - отметил Уклеев.

ЗРК "Сосна"

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для уничтожения воздушных целей на дальности до 10 км и на высоте до 5 км. Одна боевая машина оснащается 12 управляемыми ракетами "Сосна-Р". Кроме того, сообщалось о разработке для комплекса усовершенствованной модификации "Сосна-М".

Благодаря наличию оптико-электронной системы с наведением ракеты по лазерному лучу "Сосна" способна поражать все типы воздушных целей, оставаясь практически невидимой для противника. Впервые комплекс был представлен на форуме "Армия-2018" на шасси МТ-ЛБ. Весной 2019 года ЗРК завершил государственные испытания.