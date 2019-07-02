Войти
02.07.2019
Вестник Мордовии

Полностью учтен боевой опыт: "Панцирь-СМ" устойчив на дороге и грозен в бою

1335
0
+1

Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"

На V Международном военно-техническом форуме "Армия"-2019 впервые был представлен новейший зенитный ракетно-пушечный "Панцирь-СМ".

Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"

До недавнего времени эту боевую машину мельком показывали в репортажах с испытательных полигонов центральных каналов телевидения.

Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"

Как отмечают военные эксперты, данный вариант создан с учетом длительной войсковой эксплуатации и боевого применения.

Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"

Например, внедрение шасси К-53958 "Торнадо" (8х8) с бронированной кабиной, двигателем мощностью 450 л.с. и автоматической коробкой передач придаст лучшую подвижность ЗРПК, обеспечит защищенность военнослужащих. К тому же обеспечит лучшую устойчивость на дорогах.

Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"

Также у "Панцирь-СМ" значительно улучшены возможности по борьбе с воздушными целями. Благодаря более дальнобойными ракетам и усовершенствованному прицельному оборудованию возможно уничтожение противника на дистанции в 40 км и на высоте до 15 км. При этом максимальная скорость вражеского объекта может составлять 2000 метров в секунду.

Лев Романов

Более подробная фотодеталировка "Панциря-СМ" на сайте "Отвага2004"

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Торнадо
Похожие новости
26.06.2019
Новейший "Панцирь-СМ" впервые открыто показали на "Армии -2019"
22.05.2014
«Рособоронэкспорт» укрепит связи с Казахстаном
23.09.2013
САУ «Коалиция-СВ-КШ» покажут на выставке Russian Arms Expo-2013
26.09.2012
БМПТ и Т-72 – главные события на выставке в ЮАР
02.12.2011
"Рособоронэкспорт" на выставке LIMA-2011
08.11.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 23:45
  • 13
Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами
  • 02.07 22:30
  • 2
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 02.07 21:50
  • 2
США запустили ракету в космос на сломавшемся РД-180
  • 02.07 21:39
  • 5
Рогозин: SpaceX занижает стоимость коммерческих запусков в три раза по сравнению военными
  • 02.07 21:24
  • 2
Два корвета проекта 20380 передадут ТОФ в 2020 и 2021 годах
  • 02.07 21:01
  • 79
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 02.07 20:11
  • 11
"Умные" мины, различающие людей и животных, представили на форуме "Армия-2019"
  • 02.07 19:53
  • 2
БТ-3Ф: замена "мотолыгам"
  • 02.07 19:43
  • 1
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 02.07 19:31
  • 3
Судостроительный завод "Янтарь" показал новый облик БДК проекта 11711
  • 02.07 19:22
  • 7
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 02.07 19:03
  • 5
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 02.07 18:42
  • 10
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 02.07 17:43
  • 1
Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать
  • 02.07 17:42
  • 1
Журналисты Top Gear случайно засняли секретную подлодку Северного флота