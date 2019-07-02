Полностью учтен боевой опыт: "Панцирь-СМ" устойчив на дороге и грозен в бою
Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"
На V Международном военно-техническом форуме "Армия"-2019 впервые был представлен новейший зенитный ракетно-пушечный "Панцирь-СМ".
Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"
До недавнего времени эту боевую машину мельком показывали в репортажах с испытательных полигонов центральных каналов телевидения.
Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"
Как отмечают военные эксперты, данный вариант создан с учетом длительной войсковой эксплуатации и боевого применения.
Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"
Например, внедрение шасси К-53958 "Торнадо" (8х8) с бронированной кабиной, двигателем мощностью 450 л.с. и автоматической коробкой передач придаст лучшую подвижность ЗРПК, обеспечит защищенность военнослужащих. К тому же обеспечит лучшую устойчивость на дорогах.
Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"
Также у "Панцирь-СМ" значительно улучшены возможности по борьбе с воздушными целями. Благодаря более дальнобойными ракетам и усовершенствованному прицельному оборудованию возможно уничтожение противника на дистанции в 40 км и на высоте до 15 км. При этом максимальная скорость вражеского объекта может составлять 2000 метров в секунду.
Лев Романов
Более подробная фотодеталировка "Панциря-СМ" на сайте "Отвага2004"
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