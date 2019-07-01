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01.07.2019
Военное обозрение

Столкновение с птицей вынудило индийский истребитель сбросить бомбы при взлёте

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Тактический ударный истребитель Jaguar IM Shamsher, разработанный по заказу Индийских ВВС (IAF) на базе Jaguar S, в ходе набора высоты столкнулся с птицей, что вынудило пилота предпринять экстренные меры.

Источник изображения: https://theaviationist.com/

Происшествие произошло 27 июня 2019 года на местной авиабазе Амбала. Видео аварии, размещенное в индийских СМИ, демонстрирует, как самолет пролетел через стаю птиц, выпустил пламя по крайней мере из одного двигателя, а затем осуществил сброс приданного ему подвесного оборудования, включая вооружение. Часть из него, как сообщается, взорвалась при ударе о землю.

Индийские ВВС похвалили летчика, сообщив, что, "несмотря на всю серьезность чрезвычайной ситуации, глядя в лицо опасности, молодой пилот оценил ее за считанные секунды, сбросил два дополнительных топливных бака и боеприпасы в соответствии со стандартной процедурой эксплуатации, что позволило безопасно посадить самолет".

Последующие заявления шли в том же духе:

Его действия свидетельствуют о самых высоких профессиональных стандартах IAF, достигнутых в результате обширной оперативной подготовки. Профессионализм и быстрота мышления пилота спасли не только военное имущество, но и жизни многих гражданских лиц в районе, прилегающем к взлетному полю.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
SEPECAT Jaguar
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