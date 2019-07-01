Противотанковые ракетные комплексы Javelin в Ливии

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в FGM-148 Javelin в Ливии

ПТРК FGM-148 Javelin были захвачены силами правительства национального согласия (ПНС) у ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара в Гарьяне. Пока основные силы ЛНА под Триполи были связаны боями у одного из столичных аэропортов, силы ПНС смогли нанести сильный удар под основание наступающей группировки и при поддержке перешедшего на их сторону местного ополчения захватили основную опорную базу ЛНА в г. Гарьян в примерно 75 км южнее столицы, через которую шло основное снабжение и управление войск Хафтара под Триполи. Судя по поступающим оттуда фотографиям и видео, там на складах был захвачены богатые трофеи.

Из того что показали на данный момент наиболее интересными выглядят FGM-148 Javelin, которые по всей видимости были поставлены Хафтару или возможно непосредственно использовались силами спецназа кого-то из его союзников среди арабских монархий Персидского залива. Вероятнее всего речь снова об ОАЭ идет, которые оказывают ему Хафтару наиболее активную поддержку современными вооружениями, от БПЛА до ЗРПК "Панцирь-С1". Тем более в конце мая стало известно, что как-раз ОАЭ запросили у США поставку новой партии ПТУР Javelin в размере 331 штук.

Транспортные контейнеры FGM-148 Javelin

Там же эмиратские БПЛА Yabhon-HMD

и еще 155-мм китайские управляемые артиллерийские снаряды GP1, о появлении которых в Ливии я в 2017 г. писал.

via https://twitter.com/alshahboni/status/1144391639026339840 и https://twitter.com/Oded121351/status/1144487980033138689